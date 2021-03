Madame (Francesca Galeano), chi è la cantante in gara al Festival di Sanremo 2021

Madame, nome d’arte di Francesca Galeano, è una giovane rapper originaria di Vicenza, che ha già all’attivo diversi successi come Sciccherie e Baby. La rapper prende parte al Festival di Sanremo 2021 in qualità di concorrente Big con la sua canzone dal titolo “Voce”. Per lei si tratta dell’esordio sul palco del teatro Ariston, inoltre è la più giovane tra gli artisti in gara in questa 71esima edizione. Ma conosciamola meglio: ecco la sua carriera, le canzoni e la vita privata.

Biografia

Giovane rapper di Vicenza, Madame (pseudonimo di Francesca Galeano) è nata il 16 gennaio 2002, ha dunque appena 19 anni. Appassionata di musica sin da piccola grazie all’influenza del padre, inizia a studiare pianoforte. I primi artisti da cui prende ispirazione sono Fedez ed Emis Killa. Ma da dove deriva questo nome d’arte? A scuola mentre giocava con la sua migliore amica a un generatore di nomi per Drag Queen, è uscito fuori “Madame Wild”. Da qui l’idea di usare questo nome come pseudonimo, inizialmente per intero, e successivamente nella forma più concisa “madame”.

Francesca Galeano ha frequentato il liceo di Scienze Umanistiche di Vicenza per poi iscriversi in un istituto privato a Economia e marketing. Negli anni dell’adolescenza Madame è dunque riuscita a conciliare gli studi con la sua passione per la musica. Inizia la sua carriera da autodidatta per poi usare i type beat. Si tratta di suoni strumentali fatti per emulare lo stile di un famoso artista o produttore: dal loro utilizzo esce fuori la sua prima canzone, ovvero “Anna”. Grazie a questo brano è stata scoperta dal rapper Eiemgei.

Nel 2018 pubblica il suo secondo singolo, che la consacra come artista emergente di primo piano, Sciccherie. Dal 2019 Madame è gestita da Paola Zukar, manager di artisti del calibro di Marracash, Clementino e Fabri Fibra. Il 7 giugno dello stesso anno esce l’EP Assurdo di Tredici Pietro (figlio di Gianni Morandi) e Mr. Monkey, contenente il brano Farabutto in cui Madame collabora.

La rapper Madame nel 2019 ha pubblicato i singoli 17 e La promessa dell’anno. A fine anno collabora con Rkomi nel brano .Rosso di Night Skinny e con Ensi in Mira. Il 31 ottobre 2019 collabora all’album Persona di Marracash nella traccia Madame – L’anima, certificata disco di platino e che si piazza settima nella classifica FIMI. Nell’aprile 2020, il suo singolo Sciccherie è stato certificato disco d’oro in Italia. Nel corso del 2020 Madame, tra i Big di Sanremo 2021, ha pubblicato i singoli Baby (in seguito certificato oro) e Sentimi, prodotti dai Crookers, realizzando anche la traccia Weekend (piazzatasi sesta nella classifica FIMI) nel mixtape Bloody Vinyl 3 assieme a Young Miles e Slait.

A luglio ha collaborato con Dardust, Ghali e Marracash alla realizzazione del singolo Defuera, che viene certificato disco d’oro, arrivando alla 33ª posizione nella classifica italiana. A settembre ha preso parte a Heroes, il primo concerto collettivo in streaming in Italia. Nello stesso periodo ha contribuito alla realizzazione di Nuove strade con Ernia, Gaia, Samurai Jay e Rkomi e la produzione di Andry the Hitmaker. Il singolo si posiziona alla numero 51 nella classifica italiana.

Nell’ottobre 2020 Madame collabora con i Negramaro all’album Contatto con il brano Non è vero niente, mentre a novembre viene pubblicato il singolo solista Clito. Il 18 dicembre 2020 è stato reso disponibile il singolo Euforia di Chris Nolan in collaborazione con la cantante, Tedua, Aiello e Birthh. Nel gennaio 2021 pubblica il singolo Il mio amico, in collaborazione con Fabri Fibra, che giunge alla 33ª posizione della classifica dei singoli italiana. Il 5 febbraio 2021 compare nell’album del producer Mace nella traccia Acqua insieme a Rkomi.

Madame partecipa al Festival di Sanremo 2021 con il brano Voce. La canzone, come lei stessa ha dichiarato, è un invito a trovare la propria identità nel mondo caotico che ci circonda. È una preghiera verso gli altri e verso la stessa cantante di avere il coraggio e la forza per essere se stessi. Uno dei suoi singoli più conosciuti resta Sciccherie, ecco il video:

Madame: vita privata

Non abbiamo molte informazioni sulla vita privata della cantante del Festival di Sanremo 2021. Non sappiamo cioè se è single o se ha un fidanzato. Francesca Galeano, in arte Madame, su Instagram è seguita da 430mila persone.

