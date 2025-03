Madagascar 2: trama, personaggi, doppiatori e streaming del film su Italia 1

Questa sera, sabato 29 marzo 2025, in prima serata su Italia 1 va in onda Madagascar 2, film d’animazione del 2008 per la regia di Eric Darnell e Tom McGrath. La pellicola, prodotta dalla DreamWorks, è il sequel di Madagascar, uscito nelle sale cinematografiche nel 2005 con la stessa produzione. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Alex il Leone, Marty la zebra, Melman la giraffa e Gloria l’ippopotamo, Re Julien, Maurice e i pinguini sono i personaggi che i fan di questa saga hanno conosciuto nel primo capitolo e che ritrovano nel sequel. Il loro è un folle piano che ha l’obiettivo di riportarli a New York: dopo aver messo mano a un aereo e averlo riparato grazie alla loro precisione militare, i pinguini sono pronti a lasciare il Madagascar per intraprendere la rotta delle pianure dell’Africa, uno dei posti più “wild” del pianeta. È qui che, secondo la trama di Madagascar 2, la ciurma di animali da zoo atterra e vivrà una serie di rocambolesche avventure, imbattendosi per la prima volta in alcuni esemplari della loro stessa specie e riscoprendo così le proprie radici. Dopo essere cresciuti in cattività, realizzano finalmente le differenze fra la giungla di cemento e il cuore dell’Africa. Nonostante parenti persi da tempo, rivali in amore e astuti cacciatori, l’Africa sembra un frenetico party.

Madagascar 2: personaggi e doppiatori del film

Ma quali sono i doppiatori italiani del film Madagascar 2? Di seguito l’elenco completo:

Ale – Alex

– Alex Franz – Marty

– Marty Roberto Gammino – Melman

– Melman Chiara Colizzi – Gloria

– Gloria Oreste Baldini – Re Julien

– Re Julien Roberto Draghetti – Maurice

– Maurice Massimiliano Alto – Mortino

– Mortino Marco Mete – Zuba

– Zuba Stefano De Sando – Makunga

– Makunga Emanuela Rossi – Florrie

– Florrie Roberto Pedicini – Moto Moto

– Moto Moto Cristina Noci – Nana

– Nana Luigi Ferraro – Skipper

– Skipper Gerolamo Alchieri – Kowalski

– Kowalski Franco Mannella – Soldato

– Soldato Massimo Bitossi – Mason

– Mason Filippo Besentini – baby Alex

– baby Alex Mauro Magliozzi – Teetsi

– Teetsi Fabrizio Odetto – bracconiere numero 1

– bracconiere numero 1 Fabrizio Russotto – bracconiere numero 2

– bracconiere numero 2 Sara Labidi – baby Gloria

– baby Gloria Paolo Dal Fabbro – baby Marty

– baby Marty Arturo Valli – baby Melman

– baby Melman Edoardo Stoppacciaro – Stephen

Streaming e diretta tv

Dove vedere Madagascar 2 in diretta tv e live streaming? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – sabato 29 marzo 2025 – a partire dalle 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder. Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di Mediaset Infinity, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.