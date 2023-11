Macondo: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 11 novembre

Macondo: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 4 novembre

Stasera, sabato 11 novembre 2023, alle ore 21,45 su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Macondo, il nuovo “show sull’ambiente” del sabato sera di Rai Cultura condotto da Camila Raznovich. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Camila Raznovich avrà accanto a sé il climatologo Luca Mercalli, eletto “sindaco” di “Macondo”: con lui proporrà tante storie a tema ambientale e andrà alla scoperta di eroi piccoli e grandi eroi che combattono per migliorare il mondo che abitiamo. Ospiti della puntata saranno Silvio Angelo Garattini, presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri”, con cui la conduttrice approfondirà il rapporto tra salute e ambiente; lo scrittore “montanaro” Paolo Cognetti, che racconterà le sue preoccupazioni per le montagne, in particolare per il ghiacciaio sul Cervino, dove sono di recente spuntate le ruspe in vista della realizzazione di una pista da sci. Si rimarrà tra le vette alpine con l’alpinista Nives Meroi, mentre lo chef Lorenzo Biagiarelli proporrà un viaggio enogastronomico e sostenibile per il mondo.

Verrà a visitare “Macondo” anche divulgatore scientifico Barbascura X che ha realizzato un video speciale sul mondo misterioso dei pipistrelli, mentre scopriremo nei nostri filmati come Parigi si sta trasformando in una città “green” e si prepara ad affrontare i cambiamenti climatici che il futuro porterà con sé. In primo piano anche la storia straordinaria, tra le vette dell’Himalaya, di chi inventa ghiacciai per contrastare la siccità ad alta quota, e quella altrettanto straordinaria di un addestratore di papere che, tra le piantagioni thailandesi di riso, ha trovato il modo per far convivere in perfetta armonia coltivazioni, animali e uomo.

Continua poi la serie del docureality “Into the wild – Sfida a impatto zero” che segue l’avventura di Giulia, giovane turista poco green, per cinque giorni di vacanza senza acqua corrente né elettricità né comfort alcuno in quel di Bramezza, borgo con un solo abitante nelle dolomiti bellunesi. Infine sempre presente in trasmissione la musica live con i Gaudats Junk Band, la band toscana capitanata da Rick Hutton che propone grandi successi rock e pop eseguiti con i suoi strumenti ecosostenibili, ricavati da materiali di scarto interamente riciclati.

Streaming e tv

Dove vedere Macondo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,45 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming e replica su RaiPlay.it.