Macondo: anticipazioni, quante puntate e streaming

Da stasera, 28 ottobre 2023, alle ore 21,45 su Rai 3 va in onda Macondo, il nuovo “show sull’ambiente” del sabato sera di Rai Cultura condotto da Camila Raznovich. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Lo smaltimento dei rifiuti, la biodiversità, la qualità dell’aria e dell’acqua, la conservazione del paesaggio, il tema del riciclo, il risparmio energetico: “Macondo” porta in prima serata un programma di divulgazione culturale, con un passo leggero, divertente, con l’obiettivo di raccontare il mondo attraverso le lenti del cambiamento climatico. Già lo studio è una terra immaginaria, che attraverso una spettacolare realtà aumentata porterà lo spettatore dentro habitat diversi: nelle foreste, negli oceani, tra le montagne e le dune dei deserti. Camila Raznovich, poi, in ogni puntata intervisterà scienziati, donne e uomini di cultura, personaggi famosi con cui affrontare temi specificamente ambientali, con un compagno di viaggio in tutte le puntate, il climatologo Luca Mercalli.

Grazie al programma potremmo scoprire, attraverso reportage internazionali e nazionali, le storie di chi si impegna a salvaguardia della natura, in luoghi che sono già un po’ Macondo, come El Hierro, isola delle Canarie autosufficiente dal punto di vista energetico e con contenuti mirati al pubblico più attento ai social: le stories di due noti influencer del mondo “green”, Barbascura e Marco Spinelli, hanno infatti realizzato appositamente per la trasmissione dei brevi filmati sui temi del cambiamento climatico. Non manca la musica, quella dei Gaudats Junk Band, originale band toscana che suona grandi successi rock e pop con i suoi strumenti fatti di scarti, interamente riciclati.

Per finire una serie nella serie, ovvero un docureality realizzato in 4 puntate sull’avventura di una giovane turista poco green che affronta 5 giorni di vita a impatto zero sulle Dolomiti Bellunesi, nel quasi completamente disabitato villaggio di Bramezza.

Tra gli ospiti della prima puntata il premio Nobel Giorgio Parisi, il campione olimpico Jury Chechi e l’immunologa Antonella Viola, che racconteranno le imprese straordinarie di eroi dell’ambiente come i “guardiani dei coralli” della Polinesia e i pescatori di Talamone, che per contrastare la pesca a strascico si sono inventati un museo in fondo al mare.

Macondo: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Macondo su Rai 3? In tutto andranno in onda quattro puntata: la prima sabato 28 ottobre 2023; la quarta e ultima sabato 18 novembre 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: sabato 28 ottobre 2023

Seconda puntata: sabato 4 novembre 2023

Terza puntata: sabato 11 novembre 2023

Quarta puntata: sabato 18 novembre 2023

Streaming e tv

Dove vedere Macondo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,45 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming e replica su RaiPlay.it.