L’uomo sul treno – The Commuter: trama, cast, trailer e streaming del film

L’uomo sul treno – The Commuter: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 2

L’uomo sul treno – The Commuter è il film in onda questa sera, lunedì 11 gennaio 2021, in prima serata su Rai 2 dalle 21.20. Un thriller adrenalinico con Liam Neeson e diretto da Jaume Collet-Serra. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming L’uomo sul treno? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Michael MacCauley è un pendolare che da circa dieci anni, tutti i giorni feriali, si reca a New York, finché un giorno non perde il lavoro presso un’importante compagnia di assicurazioni. Prima era un agente di polizia e ha ancora amici nel dipartimento, tanto che confessa la sua disgrazia all’ex partner e aspetta invece di tornare a casa per dirlo alla moglie. Sul treno del ritorno incontra però una donna misteriosa che gli offre centomila dollari in cambio della sua collaborazione: vuole che trovi una persona di cui sa solo che non si tratta di un passeggero abituale. Lui non sa se prenderla sul serio finché non scopre che i soldi ci sono davvero, ma a quel punto è troppo tardi per tirarsene fuori e si ritrova costretto a stare al gioco, anche perché l’organizzazione della donna si mostra capace di uccidere e sostiene di avere in pugno la famiglia di Michael.

L’uomo sul treno: cast

Tanti gli attori celebri che prendono parte al cast di L’uomo sul treno, il film in onda questa sera su Rai 2, su tutti Liam Neeson e Vera Farmiga. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi:

Liam Neeson: Michael McCauley

Vera Farmiga: Joanna

Patrick Wilson: Alex Murphy

Jonathan Banks: Walt

Elizabeth McGovern: Karen McCauley

Sam Neill: Capitano Hawthorne

Ella-Rae Smith: Sofia

Andy Nyman: Tony

Adam Nagaitis: Jimmy

Colin McFarlane: Sam

Florence Pugh: Gwen

Clara Lago: Eva

Kingsley Ben-Adir: Agente speciale Garcia

Killian Scott: Agente FBI Dylan

Kobna Holdbrook-Smith: Oliver

Roland Møller: Jackson

Shazad Latif: Vince

Nila Aalia: Sherri

Trailer

Ecco il trailer ufficiale del film L’uomo sul treno – The Commuter:

Streaming e tv

Dove vedere L’uomo sul treno in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – lunedì 11 gennaio 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

