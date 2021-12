L’uomo sul treno – The Commuter: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 6 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda L’uomo sul treno – The Commuter, film del 2018 diretto da Jaume Collet-Serra. Il film ha come protagonista Liam Neeson, affiancato da Vera Farmiga, Patrick Wilson, Sam Neill, Elizabeth McGovern e Jonathan Banks. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Michael MacCauley è un mite pendolare di Tarrytown che tutti i giorni prende il solito treno per recarsi a Manhattan, dove lavora nel campo delle assicurazioni, al quale è passato dopo anni di servizio nella polizia di New York. Un giorno viene licenziato e, sul treno che lo riporta a casa, viene avvicinato da una donna, Joanna. Per passare il tempo, Joanna gli propone una sfida: trovare un passeggero, nome in codice Prynne, che non dovrebbe trovarsi sul treno, e la cui esistenza mette in pericolo quella di tutti gli altri occupanti; Prynne ha con sé una borsa, all’interno della quale dovrebbe esserci un oggetto rubato: se Michael riuscirà a riconoscerlo e a infilare nel bagaglio un localizzatore GPS prima che Prynne scenda alla stazione di Cold Spring, otterrà una ricompensa di 100.000 dollari, in due tranches, prima 25.000 posizionati in un gabinetto del treno, più altri 75.000 ad operazione conclusa. Quando Joanna lascia il treno, Michael, inizialmente convinto si tratti di uno scherzo, non sembra prendere la cosa troppo sul serio, ma vinto dalla curiosità si reca infine nel luogo indicatogli in uno dei gabinetti, trovando parte della somma (25.000), capendo quindi che non si tratta di un gioco.

L’uomo sul treno – The Commuter: il cast del film

Abbiamo visto la trama de L’uomo sul treno – The Commuter, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Liam Neeson: Michael McCauley

Vera Farmiga: Joanna

Patrick Wilson: Alex Murphy

Jonathan Banks: Walt

Elizabeth McGovern: Karen McCauley

Sam Neill: Capitano Hawthorne

Ella-Rae Smith: Sofia

Andy Nyman: Tony

Adam Nagaitis: Jimmy

Colin McFarlane: Sam

Florence Pugh: Gwen

Clara Lago: Eva

Kingsley Ben-Adir: Agente speciale Garcia

Killian Scott: Agente FBI Dylan

Kobna Holdbrook-Smith: Oliver

Roland Møller: Jackson

Shazad Latif: Vince

Nila Aalia: Sherri

Andy Lucas: Manny

Streaming e tv

Dove vedere L’uomo sul treno – The Commuter in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 6 dicembre 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.