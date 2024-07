L’uomo che sussurrava ai cavalli: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, martedì 9 luglio 2024, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 va in onda L’uomo che sussurrava ai cavalli (The Horse Whisperer), film del 1998 tratto dal romanzo omonimo di Nicholas Evans, diretto e interpretato da Robert Redford. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Durante un fine settimana, all’alba di un mattino invernale, Grace e la sua amica Judith, durante una passeggiata a cavallo si avventurano su una ripida salita innevata. Purtroppo uno dei cavalli scivola e, andando all’indietro, trascina in una rovinosa caduta anche Grace ed il suo cavallo Pilgrim, fin sulla strada sottostante e proprio mentre sta sopraggiungendo un grosso camion con rimorchio, che le investe. Le conseguenze sono tragiche: l’amica Judith ed il suo cavallo muoiono, mentre Grace, trasportata d’urgenza all’ospedale, viene curata ma devono amputarle una gamba.

Pilgrim viene salvato dalla morte per dissanguamento poiché così decide Annie, la determinata madre di Grace, impegnata editor in un giornale di moda. Dopo il dramma, la vita di Grace cambia radicalmente. Ora può contare solo sulle stampelle, e cade in una profonda depressione. Intanto Pilgrim, rimasto gravemente ferito, è diventato aggressivo e completamente inavvicinabile. Ciò nonostante, la madre di Grace insiste a non volerlo abbattere, vedendo nel cavallo l’unica possibilità di far reagire la figlia, facendole tornare interesse alla vita. In una ricerca su Internet, apprende dell’esistenza di un cowboy e allevatore di equini, Tom Booker, che cura i cavalli con straordinaria abilità, assimilato agli abili sussurratori. Alla prima telefonata questi rifiuta, ma quando Annie si presenta al suo ranch nel Montana, con Grace e il cavallo, lui non può che interessarsi alla richiesta di aiutare Pilgrim (e Grace).

I primi approcci sono vani, ma con pazienza, sensibilità e competenza, Tom riesce nell’impresa e “cura” Pilgrim; intanto crea un profondo legame con Grace, alla quale torna il desiderio di cavalcare e, di riflesso, la voglia di vivere. Con Annie, Tom crea una profonda intesa, e i due, malgrado reciproche iniziali resistenze, si innamorano. Recuperato Pilgrim, arriva il momento di ritornare alla vita ordinaria, nelle loro rispettive attività e, per Grace, alla vecchia scuola di New York.

L’uomo che sussurrava ai cavalli: il cast

Abbiamo visto la trama de L’uomo che sussurrava ai cavalli, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Robert Redford: Tom Booker

Kristin Scott Thomas: Annie MacLean

Scarlett Johansson: Grace MacLean

Sam Neill: Robert MacLean

Dianne Wiest: Diane Booker

Chris Cooper: Frank Booker

Cherry Jones: Liz Hammond

Ty Hillman: Joe Booker

Kate Bosworth: Judith

Jeanette Nolan: Ellen Booker

Streaming e tv

Dove vedere L’uomo che sussurrava ai cavalli in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera, martedì 9 luglio 2024, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.