L’ultimo boy scout – Missione sopravvivere: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 20 agosto 2020, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda L’ultimo boy scout – Missione: sopravvivere, film del 1991 diretto da Tony Scott ed interpretato da Bruce Willis e Damon Wayans. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Joseph Hallenbeck è un ex agente dei Servizi Segreti caduto in disgrazia per avere pestato i piedi ad un Senatore. Abile agente, durante il servizio ha persino salvato la vita al Presidente Jimmy Carter, si guadagna da vivere come detective privato, gestendo una piccola agenzia a Los Angeles assieme al socio Mike Matthews. Joe ha numerosi problemi personali. È ad un passo dall’alcolismo, è odiato dalla figlia tredicenne Darian e non riesce ad avere un dialogo con sua moglie Sarah. Un giorno, mentre torna da una missione a Las Vegas, scopre il tradimento della moglie con Mike; malgrado ciò accetta ugualmente un lavoro di protezione di una cliente che gli viene affidato dall’amico poco prima che quest’ultimo rimanga vittima di un attentato dinamitardo. Il compito di Joe è quello di proteggere Cory, una spogliarellista, da un balordo. Sembra un lavoro facile, ma…

L’ultimo boy scout: il cast del film

Abbiamo visto la trama de L’ultimo boy scout, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Bruce Willis: Joe Hallenbeck

Damon Wayans: Jimmy Dix

Chelsea Field: Sarah Hallenbeck

Noble Willingham: Sheldon Marcone

Taylor Negron: Milo

Danielle Harris: Darian Hallenbeck

Halle Berry: Cory

Bruce McGill: Mike Matthews

Chelcie Ross: Sen. Baynard

Joe Santos: Ten. Benjamin Bessalo

Kim Coates: Chet

Badja Djola: Alley Thug

Billy Blanks: Billy Cole

Streaming e tv

Dove vedere L’ultimo boy scout – Missione sopravvivere in tv e live streaming? Il film va in onda oggi, 20 agosto 2020, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

