L’ultimo bacio: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 3

L’ultimo bacio è il film cult diretto da Gabriele Muccino ed in onda questa sera – sabato 6 febbraio 2021 – su Rai 3 dalle 21.45 per festeggiare i 20 anni dall’uscita nelle sale. Le pellicola del 2001 vanta un cast stellare composta da, tra gli altri, Stefano Accorsi, Giovanna Mezzogiorno, Stefania Sandrelli e Martina Stella. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming L’ultimo bacio? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film ruota attorno alle vicende di Carlo (Stefano Accorsi) e dei suoi amici Adriano (Giorgio Pasotti), Paolo (Claudio Santamaria), Alberto (Marco Cocci) e Marco (Pierfrancesco Favino), i quali, giunti alla soglia dei trent’anni, si trovano a riflettere sulla loro vita e le loro scelte, scardinando così le certezze di sempre. La loro crisi è la sindrome di Peter Pan dell’uomo moderno, la paura di essere inglobati da giornate frenetiche, dal lavoro e dai doveri, rischiando così di rimanere estranei al vero senso delle cose. Carlo (Stefano Accorsi) è fidanzato con Giulia (Giovanna Mezzogiorno), dalla quale aspetta un bambino. Un giorno, al matrimonio del suo amico Marco (Pierfrancesco Favino), l’uomo incontra Francesca (Martina Stella), una ragazza giovane e affascinante, della quale si invaghisce a prima vista.

Tra i due, secondo la trama del film L’ultimo bacio, nasce una relazione clandestina che sarà la causa della grave crisi tra lui e la compagna. Intanto Adriano (Giorgio Pasotti), che vive un periodo difficile con sua moglie Livia (Sabrina Impacciatore), sta pensando di lasciarla e andarsene di casa. Per non parlare di Paolo che è molto triste a causa della malattia del padre e perché la sua fidanzata lo ha lasciato.

A completare il quadro è Alberto che, non essendo in grado id impegnarsi seriamente, passa da una relazione all’altra. Tra drammi, tradimenti e perdite, ciascuno di loro cercherà di rimettere insieme i pezzi di una vita che non li appaga quanto vorrebbero. Riusciranno alla fine a trovare un equilibrio tra ciò che desiderano e ciò che in realtà già possiedono?

L’ultimo bacio: cast completo

Un cast corale per questo film cult di Gabriele Muccino che proprio in questi giorni compie 20 anni. La pellicola ha avuto un grande successo, ottenendo 13 milioni di euro al botteghino. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati:

Stefano Accorsi: Carlo

Giovanna Mezzogiorno: Giulia

Stefania Sandrelli: Anna

Martina Stella: Francesca

Pierfrancesco Favino: Marco

Claudio Santamaria: Paolo

Sabrina Impacciatore: Livia

Giorgio Pasotti: Adriano

Sergio Castellitto: Prof. Eugenio Bonetti

Regina Orioli: Arianna

Marco Cocci: Alberto

Luigi Diberti: Emilio

Daniela Piazza: Veronica

Lina Bernardi: Adele, madre di Paolo

Piero Natoli: Michele

Vittorio Amandola: Mimmo, zio di Paolo

Giulia Carmignani: Mariposa

Silvio Muccino: fidanzato di Mariposa

Elisabetta Rocchetti: Valeria

Carmen Consoli: fiamma di Alberto

Ines Nobili: Gemma, fiamma di Alberto

Trailer

Di seguito il trailer del film L’ultimo bacio, in onda questa sera – sabato 6 febbraio 2021 – dalle 21.45 su Rai 3. La colonna sonora è incentrata sulla canzone di Carmen Consoli che dà il titolo al film, L’ultimo bacio. La cantante siciliana compare nel film in un cameo.

Streaming e tv

Ma dove vedere L’ultimo bacio? Il film viene trasmesso in prima serata su Rai 3, stasera sabato 6 febbraio 2021 dalle 21.45. Rai 3 è disponibile al tasto 3 del digitale terrestre e anche al tasto 503 per la versione HD. Chi non può seguire in diretta tv il film, può farlo in streaming tramite RaiPlay, la piattaforma che consente di seguire i contenuti d’intrattenimento anche tramite pc, smartphone e tablet.

Potrebbero interessarti L’ultimo bacio: la trama del film su Rai 3 Cattivissimo me 2: tutto quello che c’è da sapere sul film C’è Posta per Te 2021: anticipazioni e ospiti della quinta puntata