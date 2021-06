L’ultima partita: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, domenica 13 giugno 2021, su Sky Cinema Uno va in onda il film L’ultima partita – Final score, un action thriller del 2018 diretto da Scott Mann. L’ex soldato Michael Knox, interpretato da Dave Bautista, si trova a dover sventare un attacco terroristico in un stadio gremito di tifosi. Nel cast anche Pierce Brosnan. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film L’ultima partita? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Un gruppo di terroristi prende di mira il celebre stadio londinese di Boleyn Ground, dove si sta tenendo la partita del West Ham. Al match c’è anche Michael Knox, ex militare statunitense, in compagnia della nipote Danni. L’uomo si era recato in Inghilterra per fare visita alla famiglia di un suo caro amico e collega, scomparso tragicamente durante una pericolosa missione in Afghanistan, ma ora, dopo la chiamata da parte del russo Arkady Belav, si ritrova a dover salvare la vita di oltre 35.000 spettatori.

L’ultima partita: il cast del film

Abbiamo visto la trama del film L’ultima partita, ma qual è il cast? Prendono parte a questo thriller del 2018 diretto da Scott Mann Dave Bautista, Pierce Brosnan, Ray Stevenson, Martyn Ford. Vediamo insieme tutti gli attori e i relativi personaggi.

Dave Bautista: Michael Knox

Pierce Brosnan: Dimitri Belav

Ray Stevenson: Arkady Belav

Alexandra Dinu: Tatiana

Martyn Ford: Vlad Ivanov

Lara Peake: Danni

Amit Shah: Faisal Khan

Lucy Gaskell: Rachel

Ralph Brown: il capo del Commando Steed

Julian Cheung: agente Cho

Aaron McCusker: il capitano Reynolds

Bill Fellows: il sovraintendente Thompon

Trailer

Ecco il trailer ufficiale in italiano del film L’ultima partita, in onda stasera su Sky Cinema.

Streaming e tv

Dove vedere L’ultima partita – Final score in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 13 giugno 2021 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.