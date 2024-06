L’ultima parola: lo speciale sulle elezioni europee con Enrico Mentana in onda su La7. Anticipazioni e ospiti, 7 giugno

Questa sera, 7 giugno 2024, secondo e ultimo appuntamento con lo speciale del Tg La7 condotto dal direttore Enrico Mentana, dal titolo L’ultima parola, per intervistare i leader politici in vista delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno. Appuntamento questa sera su La7 dalle ore 21.15. Dopo l’appuntamento di ieri in cui si è dato spazio ai partiti medio-piccoli, questa sera protagonisti delle interviste di Mentana tutti i big. Ospiti del secondo faccia a faccia saranno: Elly Schlein, Giuseppe Conte, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Nicola Fratoianni.

Questi due speciali saranno un antipasto della lunghissima maratona Mentana che seguirà in diretta lo spoglio delle elezioni. Ricordiamo che si vota l’8 giugno dalle 15 alle 23, e il 9 sarà possibile recarsi ai seggi dalle 7 fino alle 23. Si vota anche per le regionali in Piemonte e in molti comuni. Per le europee lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. La Maratona Mentana partirà domenica 9 giugno alle 22.30 e durerà fino alle 20.00 di lunedì 10 giugno.