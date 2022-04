Luigi Proietti detto Gigi: trama, cast e streaming

Stasera, venerdì 15 aprile 2022, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Luigi Proietti detto Gigi, documentario diretto da Edoardo Leo uscito al cinema a marzo 2022 che racconta la grande storia e carriera di Gigi Proietti. Nel documentario anche i parenti dell’attore e regista, Renzo Arbore, Paola Cortellesi, Alessandro Gassmann e Marco Giallini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La vita artistica tra teatro, cinema e televisione di Gigi Proietti dagli esordi, ai successi, alle cadute raccontata dai suoi familiari, colleghi e amici che ne riscoprono la personalità e il talento artistico. All’inizio era un altro progetto. Nel 2018 Edoardo Leo avrebbe dovuto realizzare un documentario su A me gli occhi, please, lo spettacolo che nel 1976 ha cambiato il recente panorama teatrale, con Proietti che è stato seguito per due anni nei camerini, durante le prove e gli spettacoli. Poi, dopo la morte dell’attore il 2 novembre 2020, si cambia strada. Il racconto di questo lavoro è dichiaratamente insufficiente per mostrare quello che ha lasciato Proietti nella sua carriera di oltre 50 anni.

Luigi Proietti detto Gigi: il cast

Abbiamo visto la trama di Luigi Proietti detto Gigi, ma chi ha preso parte al documentario (il cast)? Nel documentario, oltre a Gigi Proietti, anche i parenti dell’attore e regista, Renzo Arbore, Paola Cortellesi, Alessandro Gassmann e Marco Giallini.

Streaming e tv

Dove vedere Luigi Proietti detto Gigi in diretta tv e live streaming? Il documentario, come detto, va in onda stasera – venerdì 15 aprile 2022 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.