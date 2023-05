Lucia Annunziata lascia la Rai: dimissioni irrevocabili. “Non condivido nulla dell’operato dell’attuale governo”

Lucia Annunziata – secondo quanto apprende l’agenzia Ansa – si è dimessa dalla Rai. La giornalista e conduttrice di “In mezz’ora” lascia il servizio pubblico. Secondo quanto apprende LaPresse, la conduttrice ha comunicato il suo addio all’emittente pubblica con una mail all’ad Roberto Sergio, al dg Giampaolo Rossi e al neo responsabile dell’Approfondimento Paolo Corsini, nominato proprio oggi dal Cda di viale Mazzini.

La notizia arriva nel giorno in cui il cda si è spaccato ma ha approvato a maggioranza le nuove nomine per le testate e i generi.

Le sue dimissioni, ha chiarito, sono “irrevocabili”: “Vi arrivo perché non condivido nulla dell’operato dell’attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi. In particolare non condivido le modalità dell’intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell’azienda che vi apprestare a governare. Non ci sono le condizioni per una collaborazione dunque”.

Secondo quanto trapelato, nei piani del nuovo amministratore delegato Roberto Sergio la trasmissione è comunque confermata anche per il prossimo autunno. A questo punto ci sarà quindi un cambio di conduzione.

Dopo Fabio Fazio è il secondo addio ‘eccellente’ alla Rai. Nel caso del conduttore di ‘Che tempo che fa’ la decisione è legata al nuovo assetto della tv pubblica, che con il nuovo governo vira decisamente a destra. Del resto la destra non ha mai nascosto l’insofferenza per il programma della domenica sera tanto che pochi giorni fa Matteo Salvini ha salutato Fazio e Littizzetto con un ‘Belli ciao’. Rai matrigna, non più ‘mamma’ dunque. Si attendono le motivazioni della Annunziata, giornalista da sempre schierata – non è un segreto – su posizioni progressiste.

La carriera alla Rai

Lucia Annunziata arriva in Rai nel 1995, con il programma Linea tre. Dal 1996 al 1998 è direttrice del TG3. Il 13 marzo 2003 diventa Presidente della Rai, incarico che mantiene fino al 4 maggio 2004, data delle sue dimissioni. L’anno dopo torna per condurre su Rai 3 il programma In ½ h, in onda nel 2021, in versione prolungata titolata Mezz’ora in più. Dal 28 marzo 2011 conduce su Rai 3 la trasmissione Potere che si articola in 6 puntate della durata di un’ora.