Luce e Di sole e d’azzurro: il testo della canzone cantata da Giorgia ed Elisa a Sanremo 2023

Qual è il testo della canzone Luce e Di sole e d’azzurro cantata da Giorgia ed Elisa durante la serata cover (la quarta) del Festival di Sanremo 2023 in onda stasera, venerdì 10 febbraio? Di seguito tutte le parole del brano:

Luce

Parlami, come il vento fra gli alberi

Parlami, come il cielo con la sua terra

Non ho difese ma

Ho scelto di essere libera

Adesso è la verità

L’unica cosa che conta

Dimmi se farai qualcosa

Se mi stai sentendo

Avrai cura di tutto quello che ti ho dato

Dimmi

Siamo nella stessa lacrima, come un sole e una stella

Luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra

Su nuovi giorni

Ascoltami

Ora so piangere

So che ho bisogno di te

Non ho mai saputo fingere

Ti sento vicino

Il respiro non mente

In tanto dolore

Niente di sbagliato

Niente, niente

Siamo nella stessa lacrima, come un sole e una stella

Siamo luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra

Su nuovi giorni in una lacrima

Come un sole e una stella

Luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra, su nuovi giorni

Il sole mi parla di te (mi stai ascoltando, ora?)

La luna mi parla di te (avrà cura di tutto quello che mi hai dato)

Anche se dentro una lacrima, come un sole e una stella

Luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra

Su nuovi giorni, in una lacrima come un sole e una stella

Siamo luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra

Su nuovi giorni

Ascoltami

Ascoltati

Ascoltami

Ascoltami

Ascoltami

Ascoltami

Ascoltati

Di sole e d’azzurro

Voglio parlare al tuo cuore

Leggera come la neve

Anche i silenzi, lo sai

Hanno parole

Dopo la pioggia ed il gelo

Oltre le stelle ed il cielo

Vedo fiorire il buono di noi

Il sole, e l’azzurro sopra i nevai

Vorrei illuminarti l’anima

Nel blu dei giorni tuoi più fragili

Io ci sarò

Come una musica

Come domenica

Di sole e d’azzurro

Voglio parlare al tuo cuore

Come acqua fresca d’estate

Fare fiorire quel buono di noi

Anche se tu, tu non lo sai

Vorrei illuminarti l’anima

Nel blu dei giorni tuoi più fragili

Io ci sarò

Come una musica

Come domenica

Di sole e d’azzurro

Vorrei illuminarti l’anima

Nel blu dei giorni tuoi più fragili

Io ci sarò

Come una musica

Come domenica

Di sole e d’azzurro

Vorrei liberarti l’anima

Come vorrei

Nel blu dei giorni tuoi e fingere

Che ci sarò

Come una musica

Come domenica

Di sole e d’azzurro

Voglio parlare al tuo cuore

Voglio vivere per te

Di sole e d’azzurro

