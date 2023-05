Luce dei tuoi occhi 2: le anticipazioni (trama e cast) dell’ultima puntata, 17 maggio

Stasera, mercoledì 17 maggio 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la sesta e ultima puntata di Luce dei tuoi occhi 2, la seconda stagione della fiction Mediaset con protagonista Anna Valle e Giuseppe Zeno. Emma Conti scoprirà chi è sua figlia? Alla regia della seconda stagione è stato confermato Fabrizio Costa. La sceneggiatura è stata invece scritta da Eleonora Fiorini, Davide Sala e Mauro Casiraghi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel corso della sesta e ultima puntata si ripartirà da Emma incredula per l’incidente avvenuto a suo fratello Roberto. Lui avrebbe incontrato Petra, ma è in uno stato di incoscienza e per questo Emma non è in grado di scoprire perché i due volevano incontrarsi. A questo punto, Emma è decisa ad affrontare senza altri dubbi proprio Petra. Lo scontro viene interrotto da Armando. Petra andrà via da Vicenza portando con sé la piccola Diana. Le cose che sa Roberto potrebbero cambiare tutto e mettere in pericolo proprio Emma.

Quando Roberto si risveglia dal coma, non ricorda nulla di tutto quello che è successo. Petra confessa e chiarisce tutto sul traffico di bambini, ma Emma ha il sospetto che la donna non abbia detto tutta la verità. Un’altra cosa sconvolge Emma: Enrico è sempre più vicino a Petra. Proprio Enrico rischia la vita: verrà aggredito da uno dei trafficanti. L’identità della figlia di Emma verrà finalmente svelata, fino all’ultimo colpo di scena finale: Diana è davvero la figlia di Emma? Qual è la verità?

Cast

Abbiamo visto la trama della sesta e ultima puntata di Luce dei tuoi occhi 2, ma qual è il cast completo della serie tv di Canale 5? Nella seconda stagione ritroviamo oltre ad Anna Valle anche Giuseppe Zeno. Insieme a loro, rivediamo le cinque ballerine scelte da Emma e le loro famiglia, ma non mancano dei nuovi personaggi per alimentare nuovi misteri. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: