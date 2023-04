Luce dei tuoi occhi 2: trama, cast, location, quante puntate e streaming

Da mercoledì 12 aprile 2023 alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda Luce dei tuoi occhi 2, la seconda stagione della fiction Mediaset con protagonista Anna Valle e Giuseppe Zeno. Emma Conti scoprirà chi è sua figlia? Alla regia della seconda stagione è stato confermato Fabrizio Costa. La sceneggiatura è stata invece scritta da Eleonora Fiorini, Davide Sala e Mauro Casiraghi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Dove eravamo rimasti

Nell’ultima puntata della prima stagione di Luce dei tuoi occhi, Emma è convinta di aver trovato sua figlia Alice. Emma Conti è un’étoile vicentina di fama internazionale che ha lasciato la città dopo aver perso sua figlia Alice. A New York, riceve una lettera anonima che le comunica che sua figlia non è morta e studia danza a Vicenza. Emma torna a Vicenza e inizia a insegnare nella scuola di danza di sua madre per cercare Alice. Ad aiutarla nelle indagini c’è Enrico, un professore del liceo frequentato dalle ragazze. Emma capisce che sua figlia non è nessuna tra le allieve della scuola ma scopre che suo fratello l’ha rapita alla nascita e venduta ad un’altra coppia. Nell’ultima scena, Emma riconosce in una ballerina francese sua figlia Alice.

Trama

Cosa succederà (trama) in Luce dei tuoi occhi 2? Nonostante il dolore di non essere riuscita a trovare sua figlia, Emma Conti sa che la vita deve andare avanti e sente di avere una responsabilità morale verso le sue allieve, che la considerano come una seconda madre. Ma una serie di rivelazioni sconvolgenti ed alcune misteriose scomparse costringono Emma a rivedere i suoi piani, e a dividersi tra il ruolo di insegnante e quello di investigatrice. Un’indagine thriller che costituisce il filo rosso di questa stagione, filo che si interseca con la battaglia per non perdere l’amore di Enrico.

Luce dei tuoi occhi 2: il cast

Abbiamo visto la trama di Luce dei tuoi occhi 2, ma qual è il cast completo della serie tv? Nella seconda stagione ritroviamo oltre ad Anna Valle anche Giuseppe Zeno. Insieme a loro, rivediamo le cinque ballerine scelte da Emma e le loro famiglia, ma non mancano dei nuovi personaggi per alimentare nuovi misteri. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Anna Valle: Emma Conti

Giuseppe Zeno: Enrico Leoni

Bernardo Casertano: Davide Fabris

Maria Rosaria Russo: Luisa Guerra

Luca Bastianello: Roberto Conti

Paola Pitagora: Paola Conti

Francesca Beggio: Azzurra

Gea Dall’Orto: Miranda Leoni

Elisa Visari: Valentina Costa

Sabrina Martina: Anita Guerra

Rebecca Antonaci: Sofia Romano

Linda Pani: Martina Fontana

Stella Maya Epifani: Alessia Lovato

Riccardo De Rinaldis Santorelli: Luca Costa

Giulia Patrignani: Cecilia Conti

Francesca Cavallin: Petra Novak

Irene Paloma Jona: Diana Novak

Christian Roberto: Maurizio Bisceglie

Simone Secce: Andrea Bisceglie

Filippo Contri: Jacopo Bellini

Greta Malegno: Vicky De Angelis

Location

Ma dove è stata girata (location) Luce dei tuoi occhi 2? Anche la seconda stagione è stata girata a Vicenza: la produzione è rimasta in città da fine marzo fino all’estate 2022, con location allestite in vari luoghi, come Piazza dei Signori e la Basilica Palladiana, Piazza delle Erbe, Ponte San Michele e Corso Palladio. Gli interni, invece, sono girati negli studi di Roma.

Luce dei tuoi occhi 2: quante puntate

Quante puntate sono previste per Luce dei tuoi occhi 2 su Canale 5? In tutto andranno in onda sei puntate: la prima mercoledì 12 aprile 2023; la sesta e ultima mercoledì 17 maggio 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: mercoledì 12 aprile 2023

Seconda puntata: mercoledì 19 aprile 2023

Terza puntata: mercoledì 26 aprile 2023

Quarta puntata: mercoledì 3 maggio 2023

Quinta puntata: mercoledì 10 maggio 2023

Sesta puntata: mercoledì 17 maggio 2023

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Luce dei tuoi occhi 2? La messa in onda di ogni episodio è prevista per il mercoledì sera dalle ore 21,45 alle ore 23,50. Ogni puntata avrà quindi una durata complessiva (pause pubblicitarie incluse) di circa 2 ore.

Streaming e tv

Dove vedere Luce dei tuoi occhi 2 in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.