Luce dei tuoi occhi 2 si farà? Le anticipazioni sulla seconda stagione

Ci sarà la seconda stagione di Luce dei tuoi occhi, la fiction di successo di Canale 5 con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno? La serie è stata un grande successo in termini di ascolti per Mediaset, per questo molti fan sono curiosi di sapere se ci saranno nuove puntate. Al momento purtroppo non ci sono conferme sulla realizzazione di Luce dei tuoi occhi 2. Evidentemente Mediaset sta riflettendo sul da farsi, ma visto gli ottimi ascolti l’ipotesi di una riconferma è probabile. Bisognerà poi capire come gli sceneggiatori hanno intenzione di portare avanti la trama dopo la fine della prima serie. Se Emma Conti (Anna Valle) scoprirà chi è sua figlia, cosa succederà a lei, alla ragazza, ma anche al resto dei personaggi della fiction?

In ogni caso, qualora Luce dei tuoi occhi 2 fosse confermata, le riprese potrebbero iniziare già la prossima estate, sempre se tutti gli attori del cast dovessero essere liberi. A quel punto la messa in onda delle nuove puntate potrebbe essere ipotizzabile per l’autunno 2022 o l’inizio del 2023. Per quanto riguarda la trama, tra i dubbi da chiarire prima della fine della prima stagione ci sono la rivelazione di chi sia veramente Alice, la figlia di Emma e Davide (Bernardo Casertano), e la scoperta di chi abbia ucciso Luigi.

Se il mistero dell’identità della figlia di Emma dovesse restare tale, le nuove puntate potrebbero proseguire su questa ricerca. Oppure potrebbero proporre al pubblico un nuovo mistero, magari legato ad una delle cinque ballerine scelte dalla protagonista, o comunque ad una famiglia della serie, in modo da coinvolgere ancora Emma ed Enrico, con un’attenzione particolare al loro rapporto sentimentale.

Da segnalare infine in merito alla domanda se Luce dei tuoi occhi 2 si farà, il freno messo in un’intervista al Fatto Quotidiano dalla protagonista, Anna Valle. L’attrice ha ammesso di essere felice del successo che ha ottenuto la fiction nel corso di queste settimane, ammettendo di aver creduto fin dal primo momento in questo progetto, complice una sceneggiatura che non l’ha affatto delusa.

Tuttavia, in merito ad una seconda serie di Luce dei tuoi occhi, Anna Valle non si è sbilanciata più di tanto e, per il momento, ha messo un freno. L’attrice, infatti, ha detto che per ora non ci sono altri progetti in cantiere con Mediaset. “Per ora no, ma non lo escludo”, ha ammesso Anna Valle aggiungendo che prima avrebbero atteso i risultati complessivi di questa prima stagione per fare un bilancio definitivo.

