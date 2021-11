Luca Zaia domani ospite da Fabio Fazio: la sfida del governatore del Veneto a Matteo Salvini

Per Matteo Salvini sarà un colpo al cuore: a quanto siamo in grado di anticipare domani sera uno dei big leghisti più celebrati Luca Zaia, governatore del Veneto, sarà ospite del salotto di sinistra per antonomasia. Quello di Fabio Fazio. E pensare che i rapporti tra Fazio e Salvini, leader della lega, non si sono più riappacificati dopo le polemiche di qualche anno fa. Si aprirà ora una fase nuova dopo gli oltre “100 attacchi” portati da Matteo Salvini, come ebbe a dire in un’intervista il conduttore?