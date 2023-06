Chi fine ha fatto Luca Giurato? Le informazioni sul giornalista, ex conduttore di Domenica In

Chi fine ha fatto Luca Giurato? Cosa sappiamo sul giornalista, ex conduttore di Domenica In? Luca Giurato, classe 1939, oggi ha 83 anni ed è in pensione quindi trascorre il suo tempo libero con la famiglia e con le persone più care. Il giornalista è sposato in seconde nozze con Daniela Vergara, anche lei giornalista della Rai. Insieme non hanno figli, anche se Giurato ne ha avuta una – che lo ha reso nonno – dalla lunga relazione precedente con Gianna Furio. Luca ha poi due fratelli, Blasco – un direttore di fotografia – e Flavio, e una sorella, Claudia, che nella vita fa la geologa.

Negli ultimi anni, secondo diversi rumors, a Luca Giurato sono arrivate diverse offerte per partecipare ai vari reality ma ha sempre rifiutato. È molto riservato sulla sua vita privata e questo lo ha portato alla decisione di non avere account social.

Chi è Luca Giurato

Abbiamo visto che fine ha fatto Luca Giurato, ma cosa sappiamo su di lui? È figlio di Giovanni Giurato, un diplomatico siciliano che fu agente consolare in Uruguay; suo nonno materno fu il drammaturgo e regista Giovacchino Forzano. Dopo la maturità classica al Liceo Virgilio di Roma, attorno ai vent’anni entra a Paese Sera come cronista. Dal 1965 è giornalista professionista. Prosegue a La Stampa e nel 1986 passa alla direzione del GR1, giornale radio di Radio Rai, poi vicedirettore del TG1 fino al 1990. La sua prima apparizione televisiva è del 1992-1993 in A tutta stampa, rassegna stampa all’interno del TgUno notte. Nell’autunno del 1993 giunge a Domenica in, con Mara Venier. Nel 1989 e nel 1995 riceve il Premio simpatia e diventa uno dei principali conduttori di Rai 1 – Unomattina – sino al 2008; suoi colleghi sono stati Livia Azzariti, Paola Saluzzi, Antonella Clerici. Nel 2004-2005 conduce Italia che vai insieme a Francesca Chillemi e Guido Barlozzetti il sabato pomeriggio su Rai 1.

Torna a Unomattina insieme a Monica Maggioni e a Eleonora Daniele. Dal 15 settembre 2008 è opinionista alla 6ª edizione de L’isola dei famosi con Mara Venier. È stato opinionista anche a I raccomandati. Nella stagione 2009-2010 cura una rubrica all’interno di Unomattina Week-End. Il 1 dicembre ha partecipato al talent show di Canale 5 Let’s Dance.

È noto per la grande quantità di gaffe e lapsus linguae di cui si è reso protagonista, puntualmente ripresi dalla Gialappa’s Band nel programma Mai dire gol e da Striscia la notizia, in una rubrica chiamata Ci avrei Giurato ed una puntata speciale intitolata Luca Giurato Show.