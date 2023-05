Chi è Luca Columbro il figlio di Marco ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Luca Columbro il figlio di Marco ospite a Oggi è un altro giorno? Nato nel 1993, Luca Columbro ha 30 anni ed è l’unico figlio di Marco Columbro, attore e conduttore tv molto famoso tra gli anni Ottanta e Novanta. Sua madre è la prima storica compagna del presentatore, Elena Perrucchini. In merito a Luca si hanno poche informazioni anche perché, a differenza del padre, ha preferito mantenere le distanze dal mondo televisivo.

In passato il conduttore, in un’intervista concessa al Corriere della Sera, ha svelato qualche informazione in più sulla vita del figlio: “Mio figlio vive in Portogallo ed è felice: di giorno lavora per un’azienda in smart working e la sera fa il prestigiatore”. Nel corso dell’intervista Columbro ha parlato anche di un episodio della sua infanzia: “A 11 anni mi chiese perché non uscivamo mai insieme con la mamma. Gli spiegai che avevo visto sua madre solo tre volte e che poi era nato lui. Oggi so che ha capito”.

Come detto la madre di Luca Columbro è Elena Perrucchini, prima storica compagna di Marco Columbro. Dopo l’attore e presentatore ha avuto una relazione con Stefania Santini (dal 2008 al 2011). Ora invece è fidanzato con Marzia Risalti. Marzia Risaliti si è formata in diverse discipline artistiche, come il canto, Espressione Creativa, Recitazione e Biomeccanica, Danza e tradizionale moderna indiana, Danza Classica, Cinema Acting, Script e linguaggio del corpo. Ha lavorato soprattutto a teatro, ma ha partecipato anche ad alcuni importanti film, tra i quali: Annibal, diretto da Ridley Scott e Sotto il sole della Toscana, di Audrey Wells. Ha recitato in alcune fiction di successo come Un Medico in Famiglia e ha girato alcune pubblicità per noti brand.

Marco Columbro ha parlato della sua storia con Marzia Risaliti in un’intervista rilasciata a Diva e Donna: “Sono le donne che vengono da me. Io non vado a cercarle in giro per locali: non lo facevo nemmeno quand’ero più giovane. Marzia è venuta a Roma alle prove di un mio spettacolo. Come spesso mi capita in queste situazioni, faccio l’antipatico, anche se è solo una tattica. Ho visto una bella donna e non volevo ammettere che mi aveva affascinato. Lei ci è rimasta male. Subito dopo, però, ho fatto il gentiluomo e l’ho invitata a teatro, a Firenze, dove abitava: da lì in avanti l’ho bombardata di telefonate fino a che non ci siamo messi insieme”.