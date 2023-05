Chi è Marzia Risalti, la compagna (“moglie”) di Marco Columbro ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Marzia Risalti, la compagna (“moglie”) di Marco Columbro ospite a Oggi è un altro giorno? Negli anni ’90 Marco Colombro ha avuto una relazione con Elena Perrucchini, dalla quale, nel 1993, ha avuto un figlio. Dopo ha avuto una relazione con Stefania Santini (dal 2008 al 2011), ora è fidanzato con Marzia Risalti. Ma conosciamo meglio la compagna del conduttore tv.

Marzia Risaliti si è formata in diverse discipline artistiche, come il canto, Espressione Creativa, Recitazione e Biomeccanica, Danza e tradizionale moderna indiana, Danza Classica, Cinema Acting, Script e linguaggio del corpo. Ha lavorato soprattutto a teatro, ma ha partecipato anche ad alcuni importanti film, tra i quali: Annibal, diretto da Ridley Scott e Sotto il sole della Toscana, di Audrey Wells. Ha recitato in alcune fiction di successo come Un Medico in Famiglia e ha girato alcune pubblicità per noti brand.

Il teatro è la vera passione di Marzia che ha alle spalle un curriculum di tutto rispetto, fatto anche di tante esperienze all’estero. Ecco alcuni spettacoli in cui ha preso parte: “Filumena” diretto da Peter Hall, “Stasera si recita….Pirandello” per la regia di Anegeki Savelli. E ancora “Romeo and Juliet” di Gisli Orn Gardrsson. “The millioners” per la regia di N. Racliff , “Titus Andronicus” diretto da P.Craze, “Sunsets and glories” diretto da PJason Watchin, “Odissea” di Bruno Savelli e tanti altri.

Marco Columbro ha parlato della sua storia con Marzia Risaliti in un’intervista rilasciata a Diva e Donna: “Sono le donne che vengono da me. Io non vado a cercarle in giro per locali: non lo facevo nemmeno quand’ero più giovane. Marzia è venuta a Roma alle prove di un mio spettacolo. Come spesso mi capita in queste situazioni, faccio l’antipatico, anche se è solo una tattica. Ho visto una bella donna e non volevo ammettere che mi aveva affascinato. Lei ci è rimasta male. Subito dopo, però, ho fatto il gentiluomo e l’ho invitata a teatro, a Firenze, dove abitava: da lì in avanti l’ho bombardata di telefonate fino a che non ci siamo messi insieme”.

La malattia di Marco

Abbiamo conosciuto un po’ meglio Marzia Risaliti, la compagna (“moglie”) di Marco Columbro, ma qual è stata la malattia con cui il conduttore, ospite ad Oggi è un altro giorno su Rai 1, ha dovuto fare i conti in passato? Il 7 dicembre 2001, mentre è in visita al monastero tibetano Samteng Ling di Graglia, in provincia di Biella, il noto conduttore tv è stato colpito da un aneurisma cerebrale, che lo ha mandato in coma per un mese all’ospedale di Novara.

“Sono stato in coma 25 giorni, ricordo che sono svenuto in albergo, mi sono svegliato dopo un mese in sedia a rotelle in un centro di riabilitazione – ha raccontato a La Repubblica -. Uscire dal coma è stata una rinascita, devi riapprendere le cose che sembravano acquisite. Dopo la malattia per la televisione sono morto. Mi sono dedicato al teatro, della mia azienda di biologico e del mio resort in Toscana”.

Sulla malattia Marco Columbro di recente, ospite a BellaMa, ha aggiunto: “È difficile da spiegare, ma ti senti frammentato. Non sapevo più chi fossi. Poi non riuscivo a fare cose banali, come saltare a piedi uniti, e parlavo rallentato: ero preoccupato di non poter tornare a fare teatro. Ho dovuto imparare nuovamente a fare tutto: la barba, camminare, usare le posate, come fossi un bambino che nasce in un corpo da adulto, ma con la mente a pezzi. Grazie a quell’ictus, però, i dottori hanno scoperto un aneurisma che avevo nel cervello e che probabilmente mi sarebbe stato fatale”.