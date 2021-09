L’ora legale: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Canale 5

Questa sera, sabato 4 settembre 2021, in prima serata su Canale 5 va in onda il film L’ora legale, pellicola del 2017 scritta e diretta da Ficarra e Picone. Vediamo tutto quello che c’è da sapere sul film: la trama, il cast, il trailer e come vedere L’ora legale in diretta tv o in streaming.

L’ora legale film: la trama

A Pietrammare, un piccolo paese della Sicilia, è arrivato il momento di eleggere il nuovo primo cittadino. Da anni questa carica è ricoperta da Gaetano Patanè, un sindaco maneggione e pronto ad usare tutte le armi della politica per accalappiarsi consenso ed elettori. Il suo sfidante è Pierpaolo Natoli, un professore cinquantenne, sceso nell’agone politico per la prima volta, sostenuto da una lista civica e da uno sparuto gruppo di attivisti per offrire alla figlia diciottenne, Betti, un’alternativa in occasione del suo primo voto. Salvo e Valentino, così, si trovano schierati su fronti opposti: il furbo Salvo, manco a dirlo, offre i suoi servigi a Patanè, dato vincente in tutti i sondaggi, mentre il candido Valentino scende in campo a fianco dell’outsider Natoli a cui è legato, come peraltro Salvo, da un vincolo di parentela in quanto cognato. Oltre le rivalità, però, entrambi mirano ad ottenere un “favore” che potrebbe cambiare la loro vita: un gazebo che permetterebbe di ampliare la clientela, e quindi gli incassi, del piccolo chiosco di bibite posto nella piazza principale del paese.

L’ora legale film: il cast

Qui di seguito il cast della pellicola al completo, con attori e rispettivi personaggi interpretati:

Salvatore Ficarra – Salvo

– Salvo Valentino Picone – Valentino

– Valentino Vincenzo Amato – Pierpaolo Natoli

– Pierpaolo Natoli Tony Sperandeo – Gaetano Patanè

– Gaetano Patanè Leo Gullotta – Don Raffaele

– Don Raffaele Sergio Friscia – vigile Gianni

– vigile Gianni Antonio Catania – vigile Michele

– vigile Michele Gaetano Bruno – carabiniere Gaetano

– carabiniere Gaetano Eleonora De Luca – Betty Natoli

– Betty Natoli Ersilia Lombardo – Francesca Natoli

– Francesca Natoli Alessia D’Anna – Maria

– Maria Francesco Benigno – parcheggiatore Vittorio

– parcheggiatore Vittorio Antonio Pandolfo – fruttivendolo

– fruttivendolo Marcello Mordino – uomo con il cane

– uomo con il cane Alessandro Roja – politico romano

– politico romano Vincenzo Ferrera – operaio

– operaio Alessandro Aiello – Pinuccio

– Pinuccio Paride Benassai – ristoratore Marcello

– ristoratore Marcello Mary Cipolla – signora Giovanna

– signora Giovanna Angelo Tosto – cittadino onesto

L’ora legale film: il trailer

Ecco il trailer ufficiale del film L’ora legale, di Ficarra e Picone:

L’ora legale film: diretta tv e streaming

Dove vedere in tv il film L’ora legale? La pellicola va in onda su Canale 5 stasera, sabato 4 settembre 2021, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky. Non sarete in casa durante la messa in onda del film ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: L’ora legale è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

Dove vedere Canale 5 in streaming