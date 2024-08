L’ombra di Caravaggio: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Stasera, venerdì 9 agosto 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda L’ombra di Caravaggio, film del 2022 diretto da Michele Placido. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

1610. Condannato a morte per omicidio di tale Ranuccio Tomassoni, Caravaggio è in continua fuga dai suoi molti nemici. Papa Paolo V decide di verificare se sia possibile graziarlo; dell’indagine viene incaricato un misterioso inquisitore conosciuto come L’Ombra: il suo compito sarà scavare nella vita dell’artista e conversare con chi lo conosceva, per comprendere se l’uomo sia un folle o un genio.

L’indagine parte da Costanza Colonna, nobile protettrice del Caravaggio, che racconta come l’uomo, di umili origini, avesse manifestato sin da giovane il proprio talento, che aveva spinto la sua famiglia a finanziarne l’apprendistato a Milano. In seguito, Michelangelo si era spostato a Roma, dove aveva inizialmente frequentato gli ambienti artistici sviluppatisi attorno al Cavalier d’Arpino; tuttavia egli si era dimostrato presto insofferente ai dettami dell’arte manierista ed era andato in cerca di un linguaggio più personale: aveva perciò preso a frequentare l’ospedale di Santa Maria in Vallicella, dove aveva conosciuto una folla di reietti, prostitute e mendicanti. Affascinato dalle loro storie, aveva cominciato a prenderli come modelli per i propri quadri, facendogli interpretare di volta in volta santi, sante e perfino la Madonna.

Il modo rivoluzionario di “umanizzare” il divino guadagna a Caravaggio la simpatia di molti nobiluomini, tra cui i cardinali Francesco Maria del Monte e Scipione Borghese e il marchese Vincenzo Giustiniani, i quali gli commissionano molti dipinti che sono tuttavia costretti a tener nascosti per non incorrere nella censura; intorno all’artista si forma via via un circolo di pittori cui egli fa da maestro. Assieme alle amicizie, tuttavia, si aprono anche numerose rivalità, tra cui quella col pittore Giovanni Baglione (la quale gli comporta i primi guai giudiziari) e quella con Ranuccio Tomassoni, un prosseneta che ben presto diventerà suo acerrimo nemico. Caravaggio intratterrà infine diverse relazioni amorose, tra cui quelle con le prostitute Lena Antonietti e Anna, ciascuna delle quali finirà per fargli da modella.

L’ombra di Caravaggio: il cast del film

Abbiamo visto la trama de L’ombra di Caravaggio, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Riccardo Scamarcio: Michelangelo Merisi da Caravaggio

Louis Garrel: l’Ombra

Isabelle Huppert: Costanza Colonna

Michele Placido: cardinale Del Monte

Micaela Ramazzotti: Lena Antonietti

Vinicio Marchioni : Giovanni Baglione

Carlo Giuseppe Gabardini : Onorio

Maurizio Donadoni: Papa Paolo V

Lolita Chammah: Annuccia

Gianfranco Gallo: Giordano Bruno

Gianluca Gobbi: Cardinale Scipione Borghese

Lorenzo Lavia: Orazio Gentileschi

Moni Ovadia: Filippo Neri

Alessandro Haber: modello per la crocifissione di San Pietro

Tedua: Cecco

Brenno Placido: Ranuccio Tomassoni

Davide Paganini: Cavalier D’Arpino

Streaming e tv

Dove vedere L’ombra di Caravaggio in diretta tv e live streaming? Il film va in onda stasera – 9 agosto 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.