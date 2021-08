L’ombra delle spie: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, lunedì 30 agosto 2021, su Sky Cinema Uno va in onda in prima visione L’ombra delle spie, pellicola del 2020 con Benedict Cumberbatch, Merab Ninidze, Rachel Brosnahan e Jessie Buckley. Il film l’incredibile storia vera di un uomo qualunque che si trova, quasi inconsapevolmente, nel ruolo di agente segreto durante uno dei momenti più difficili della Guerra Fredda: la crisi dei missili di Cuba. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming L’ombra delle spie, il nuovo thriller targato Sky Original? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama: storia vera

Il film, in prima visione questa sera alle 21.15 su Sky Cinema Uno, racconta la storia vera di Greville Wynne (Benedict Cumberbatch), un commesso viaggiatore inglese, che durante gli anni della Guerra Fredda divenne una spia, reclutata dall’MI6 – l’intelligence britannica – e dalla Cia per ottenere informazioni. Per lavoro Wynne era solito viaggiare nell’Est Europa, motivo che spinse i servizi segreti a ingaggiarlo come corriere, così da ottenere da una fidata fonte russa, Oleg Penkovsky (Merab Ninidze), informazioni top-secret sul programma nucleare sovietico e sulle intenzioni di Kruscev installare missili nucleari a Cuba. Un reclutamento, quello di Wynne, che lo ha portato a percorrere vie pericolose e a rischiare la sua stessa vita, pur di salvare il mondo da una catastrofe nucleare.

L’ombra delle spie: il cast e il trailer del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di L’ombra delle spie? Una storia di coraggio e grande amicizia, la pellicola è diretta da Dominic Cooke e sceneggiata da Tom O’Connor e interpretata da Benedict Cumberbatch, Merab Ninidze, Rachel Brosnahan e Jessie Buckley. Di seguito il trailer ufficiale in italiano dello spy-thriller targato Sky Original.

Streaming e tv

L’ombra delle spie va in onda in prima tv lunedì 30 agosto alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile in qualsiasi momento on demand. E grazie a extra, il programma fedeltà di Sky, i clienti Sky da più di 3 anni e con Sky Cinema vedranno il film prima di tutti on demand nella sezione extra.