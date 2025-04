L’ombra del giorno: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, giovedì 17 aprile 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda L’ombra del giorno, film italiano del 2022 diretto da Giuseppe Piccioni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Ascoli Piceno, 1938. Luciano è il proprietario di un ristorante che si affaccia sulla piazza principale della città, reduce della Grande Guerra dalla quale ha riportato una gamba perpetuamente offesa e l’amara consapevolezza di saper uccidere, se necessario. Simpatizza blandamente per il Partito Fascista al potere, conta fra le sue frequentazioni un gerarca locale e osserva le parate delle giovani italiane dalla finestra del suo frequentato esercizio. Un giorno davanti a quelle finestre appare Anna, giovane donna che si offre di svolgere qualsiasi lavoro, e Luciano la assume come cameriera. Presto diventerà evidente che Anna ha qualità particolari: ha studiato, è capace e piena di iniziativa. E fra i due comincia a nascere un sentimento che va oltre l’apprezzamento del datore di lavoro, o la gratitudine di una neoassunta.

L’ombra del giorno: il cast

Abbiamo visto la trama de L’ombra del giorno, ma qual è il cast completo del film su Rai 3? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Riccardo Scamarcio: Luciano Traini

Benedetta Porcaroli: Anna Costanzi / Esther Pauwel

Valeria Bilello: Amelia

Lino Musella: Osvaldo Lucchini

Sandra Ceccarelli: Elsa, madre di Corrado

Vincenzo Nemolato: Giovanni

Antonio Salines: il professore

Waël Sersoub: Emile Costa

Costantino Seghi: Corrado

Flavia Alluzzi: Maria

Attilio Di Sansa: Cavaliere

Lucio Sestili: Annibale

Jacopo Ghilardi: cameriere

Francesco Olivieri: lavapiatti

Stefano Baldoni: camerata

Streaming e tv

Dove vedere L’ombra del giorno in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 17 aprile 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.