LOL Xmas Special su Prime Video: quante puntate, durata e quando finisce. Cast, concorrenti, conduttori, streaming, meccanismo, a che ora esce, orario, montepremi, vincitore

LOL Xmas Special è uno speciale natalizio in onda su Prime Video a partire da questa sera, 19 dicembre 2022, dalle ore 21. Ma quante puntate sono previste per Lol Speciale Natale? Una sola. Si tratta infatti di un’unica puntata natalizia che raccoglie i migliori protagonisti e comici delle due passate stagioni, in attesa della terza che tornerà nei prossimi mesi. Il meccanismo del comedy show è sempre lo stesso: si gareggia tutti contro tutti, in una sfida all’ultima risata (chi viene scoperto a ridere infatti è eliminato dal gioco). Appuntamento dunque dal 19 dicembre 2022 alle ore 21 su Amazon Prime Video.

Durata

Ma quanto dura (durata) Lol XMas Special? Come detto si tratta di un’unica puntata speciale che avrà come durata 80 minuti, per una serata da vivere all’insegna delle risate. La sfida durerà 4 ore. Come in LOL: Chi ride è fuori alla prima risata il concorrente riceverà il cartellino giallo dell’ammonizione. Alla seconda quello rosso dell’espulsione dal gioco. Chi riuscirà a non ridere fino alla fine conquisterà 100mila euro, da devolvere ad un ente benefico a sua scelta. Lol tornerà il prossimo anno con la nuova stagione, la terza.

Conduttori e concorrenti

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Lol XMas Special su Amazon Prime Video, ma chi sono i conduttori e i concorrenti nel cast di questa puntata speciale di Natale? L’hot è Fedez nel doppio ruolo di padrone di casa e giudice. I concorrenti saranno Mara Maionchi, Frank Matano, Maria Di Biase, Michela Giraud, Mago Forest e Lillo Petrolo.