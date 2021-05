Lo Zecchino d’oro 2021: canzoni, conduttori, ospiti, giudici, orario, streaming, su Rai 1

Oggi pomeriggio, domenica 30 maggio 2021, su Rai 1 va in onda Lo Zecchino d’oro 2021, lo storico festival di canzoni per bambini giunto alla 63esima edizione. Appuntamento su Rai 1 dalle 17.20 alle 20, con una doppia diretta, affidata a due dei conduttori più amati dal pubblico: Carlo Conti condurrà dagli studi televisivi dell’Antoniano di Bologna, mentre Mara Venier dagli studi di Domenica In a Roma. Ecco tutte le anticipazioni e le canzoni.

Anticipazioni, canzoni e giurie

Nella gara dello Zecchino d’Oro 2021 di oggi si ascolteranno 14 brani, cantati dal vivo da 16 bambini accompagnati dal Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni. Li giudicheranno due giurie, una composta da un gruppo di ospiti tra i quali Pupo, Anna Tatangelo, Cristina D’Avena ed Eleonora Daniele, e l’altra con dieci bimbi selezionati attraverso la Rete e provenienti da tutta Italia, capitanati da un personaggio dei Buffycats dei 44 Gatti. Come ogni anno tutte e due le giurie voteranno tramite delle palette con dei voti da 6 a 10. Tra gli ospiti in studio a Bologna, Lorenzo Baglioni, che presenterà il suo nuovo brano “Insieme”, interpretato con il Coro dell’Antoniano, e i mitici Buffycats dei 44 Gatti.

I brani in gara allo Zecchino d’Oro 2021 fanno parte della compilation uscita a dicembre, distribuita da Sony Music Italia e realizzata sotto la direzione artistica del maestro Peppe Vessicchio. Tra gli autori delle canzoni ci sono firme note della canzone d’autore come Simone Cristicchi, Francesco Tricarico, Leonardo Pieraccioni e Paolo Belli. “Finalmente lo Zecchino d’Oro torna in tv con i bimbi, le canzoni e tante sorprese. Un appuntamento da non perdere, io e Mara vi aspettiamo per trascorrere una domenica insieme in allegria”, ha dichiarato Carlo Conti.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto le canzoni e gli ospiti de Lo Zecchino d’oro 2021, ma dove vedere in diretta tv e in streaming la 63esima edizione? Appuntamento domenica 30 maggio 2021 su Rai 1 dalle 17.20 alle 20, con la doppia conduzione di Carlo Conti e Mara Venier. Rai 1 è visibile sul canale 1 del digitale terrestre (501 in HD, 101 del decoder Sky). Se non siete a casa, potete seguire la gara in streaming grazie alla piattaforma RaiPlay.

Su RaiPlay il Festival della canzone per i più piccini, sarà disponibile all’indirizzo https://www.raiplay.it/programmi/festivaldellozecchinodoro, con la diretta della 63° edizione, i Vod dei brani cantati e gli interventi degli ospiti. Nei giorni successivi, l’offerta dei video (compresa quella delle edizioni precedenti fino alla 59°) sarà fruibile anche nella lingua dei segni. E sempre su RaiPlay un’altra fantastica sorpresa si avrà all’indirizzo https://www.raiplay.it/programmi/zecchinodorolecanzonianimate, dove i giovanissimi fan potranno seguire lo “Zecchino d’Oro – Le Canzoni animate” ovvero “le più belle canzoni dello Zecchino d’Oro interpretate dai bambini del Piccolo Coro dell’Antoniano e raccontate da tante divertenti storie animate”.