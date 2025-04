Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 7 aprile 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Con Michele Santoro si affronteranno i temi di strettissima attualità. Roberto Vannacci e Chiara Appendino si confronteranno sulla politica, alla luce della manifestazione del Movimento 5 Stelle contro il riarmo europeo e del congresso nazionale della Lega. I Duellanti Vladimir Luxuria e Francesco Storace si misureranno invece mettendo al centro Trump che sta dividendo l’opinione pubblica. E ancora, continua l’inchiesta sul “business dei passaporti” e delle cittadinanze facili riconosciute grazie allo “ius sanguinis”. Ma se fino a pochi giorni fa, bastava avere un antenato, anche molto lontano, per richiedere e ottenere la cittadinanza italiana, oggi, anche dopo l’inchiesta de “Lo Stato delle Cose” sui passaporti, il governo è intervenuto applicando importanti restrizioni. Al centro dell’inchiesta anche il “racket dei visti”, scoperto in alcune delle nostre ambasciate, che potrebbe celarsi dietro al mistero della morte dell’Ambasciatore Luca Attanasio ucciso in Congo 4 anni fa. “Lo Stato delle Cose”, inoltre, non ha mai smesso di occuparsi dei rapper vicini agli ultras. In questa puntata, il focus è sul business dei concerti su cui aveva messo le mani il capo della curva del Milan Luca Lucci, che oggi si trova in carcere con gravi accuse come quella di narcotraffico.

Streaming e tv

Dove vedere Lo Stato delle Cose in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 7 aprile 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.