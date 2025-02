Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 3 febbraio 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

In questa puntata due interviste forti: quella al magistrato Antonio Di Pietro sull’indagine a carico della premier Giorgia Meloni, e altri esponenti del governo, per la liberazione del generale libico Almasri e sullo scontro in corso tra magistratura e governo; e quella con il giornalista Michele Santoro sui molti e importanti temi che il nostro Paese deve affrontare: a cominciare dalla vicenda della multinazionale Beko che dopo l’annuncio di 2000 licenziamenti in Italia, ora sta valutando la possibilità di fare nuovi investimenti nel nostro Paese. Ma gli operai continuano la loro battaglia perché la fabbrica è ancora destinata alla chiusura.

Sarà ospite in studio, poi, Rita De Crescenzo: tiktoker napoletana e protagonista assoluta delle polemiche degli ultimi giorni a Roccaraso. La sua presenza nella località sciistica abruzzese ha innescato un esodo di massa di migliaia di persone, che ha creato disagi enormi e ha spinto il sindaco a invocare l’esercito.

Intervista esclusiva a Emis Killa al centro di molte polemiche perché si è ritirato dal Festival di Sanremo dopo essere stato indagato per associazione a delinquere nell’inchiesta sulle curve di Inter e Milan.

In puntata anche il racconto dei rapporti tra Fedez e il capo della curva del Milan Luca Lucci. Ma anche una riflessione sulla crisi che sta attraversando il rapper a causa dei rapporti molto tesi con la ex moglie Chiara Ferragni proprio alla vigilia di Sanremo. Si parlerà, infine, del mondo dell’antagonismo in Italia: gli inviati de “Lo Stato delle Cose” sono andati al centro sociale di Torino “Askatasuna” che da trent’anni divide la città su un interrogativo: il centro è leader nella lotta per i diritti civili e contro le disuguaglianze o si tratta solo di un sodalizio fondato su violenza e illegalità?

Streaming e tv

Dove vedere Lo Stato delle Cose in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 3 febbraio 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.