Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 27 gennaio 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Per la celbrazione della Giornata della Memoria Massimo Giletti intervista lo scrittore Erri De Luca. Oltre a ricordare l’orrore dell’olocausto, si parlerà anche delle polemiche che hanno portato alcuni testimoni a disertare le manifestazioni ufficiali, delle guerre che ancora affliggono il mondo e dei crimini che ancora subiscono le popolazioni civili.

Il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, il capogruppo al Senato di Fdi Lucio Malan, la deputata Pd Simona Bonafè, il senatore e segretario di Azione Carlo Calenda e il giornalista Mauro Mazza si confronteranno invece in studio sulle politiche di Donald Trump e sulle ripercussioni in Europa e in Italia, sul ruolo di Giorgia Meloni, sulla liberazione del generale libico Almasri e sulle polemiche relative alla riforma della giustizia.

Focus poi su Hydra, l’inchiesta della procura di Milano sul presunto sistema mafioso lombardo: uno degli indagati, Paolo Aurelio Errante Parrino, che per i pm sarebbe stato il referente in Lombardia di Matteo Messina Denaro e ancora oggi dei suoi uomini, sabato è sfuggito all’arresto ed è irreperibile. “Lo Stato delle Cose” lo aveva intervistato in esclusiva, un’intervista che sarà trasmessa lunedì sera integralmente.

Infine il direttore d’orchestra Alberto Veronesi, figlio del noto oncologo Umberto, risponderà alle domande di Massimo Giletti in merito alle polemiche che hanno travolto l’Orchestra Sinfonica della Calabria e che hanno coinvolto anche il più grande violinista italiano, Salvatore Accardo.

Streaming e tv

Dove vedere Lo Stato delle Cose in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 27 gennaio 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.