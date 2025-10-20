Icona app
Ultimo aggiornamento ore 18:24
TV
TV

Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

di Antonio Scali
Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 20 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

È la politica italiana l’oggetto del confronto tra Stefano Bonaccini, presidente del PD, e Tommaso Cerno, direttore del quotidiano Il Tempo. Si torna a parlare poi di Garlasco a pochi giorni dalla revoca dell’incarico, da parte della famiglia Sempio, all’avvocato Massimo Lovati. L’avvocato che conosce molti segreti su Garlasco spiegherà i veri motivi di quella decisione. E poi centrale la pista dei soldi che ci porta fino all’ex pm Mario Venditti e agli uomini della sua “squadretta”.

Si torna a parlare anche della cosiddetta “pista alternativa” che conduce al Santuario delle Bozzole dove il Rettore Don Gregorio, figura controversa, sarebbe coinvolto in scandali sessuali e strani riti purificatori. Proprio in merito a questa vicenda Lovati ha sempre sostenuto una sua “teoria” molto particolare che ha recentemente confidato a Fabrizio Corona. Che cosa accadrà adesso?

Infine, il caso della spiaggia di Mondello di cui la Società Italo Belga da quasi 100 anni ha la concessione. Abbiamo scoperto non solo che nella società figurano dipendenti incensurati ma legati da parentela ad importanti famiglie mafiose ma anche che il lungomare è oggetto di un contenzioso tra la Società Italo Belga che ne rivendica la proprietà e il Comune che sarebbe invece il legittimo proprietario. Come andrà a finire?

Streaming e tv

Dove vedere Lo Stato delle Cose in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 20 ottobre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Ricerca