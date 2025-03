Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 17 marzo 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Massimo Giletti dialogherà con Michele Santoro sui temi della politica internazionale e sul ruolo dell’Europa nella guerra in Ucraina. Seguirà un confronto tra il leader di Azione Carlo Calenda e l’ex ambasciatrice Elena Basile sulla manifestazione europeista di Roma del 15 marzo e sul piano di riarmo europeo. I “duellanti” Vladimir Luxuria e Francesco Storace discuteranno di Trump, Musk e delle sorti di Tesla. Poi, la vicenda giudiziaria della Gintoneria, il locale milanese che è costato gli arresti domiciliari a Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, e al suo ex compagno e socio in affari Davide Lacerenza, continua ad essere al centro di un approfondimento per raccontare, grazie anche a testimonianze esclusive, il lato oscuro delle notti milanesi che può portare anche a tragici e misteriosi epiloghi. Torna, infine, l’inchiesta su Fedez e i suoi legami con gli ultras rossoneri arrestati nella indagine “doppia curva” di Inter e Milan. Documenti esclusivi anche sull’aggressione al personal trainer Cristiano Iovino, vicenda sulla quale troppe domande sono rimaste senza risposta.

Streaming e tv

Dove vedere Lo Stato delle Cose in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 17 marzo 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.