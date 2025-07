Lo specialista: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, 24 luglio 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Lo specialista, film del 1994 diretto da Luis Llosa, che ha come protagonisti Sylvester Stallone, Sharon Stone e James Woods. Il film è prodotto dalla Warner Bros. Pictures. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 1984, in Sud America, il capitano Ray Quick ed il colonnello Ned Trent, esperti di esplosivi della CIA, hanno la missione di far esplodere la macchina di uno spacciatore di droga che passerà per un ponte. La missione sembra procedere per il verso giusto, finché non scoprono che nella macchina dello spacciatore è presente anche una giovane ragazza. Ray ordina a Ned di annullare la missione per evitare che venga uccisa anche lei, ma Ned vuole vederli morire entrambi. Così Ray cerca di buttare gli esplosivi nel fiume, ma non fa in tempo e muoiono sia lo spacciatore di droga sia la ragazza innocente. Preso dalla collera, Ray neutralizza Ned e lo denuncerà, facendolo cacciare dalla CIA. Anni dopo, Ray si è ritirato dalla CIA, e lavorerà come una specie di sicario (uccide soltanto se gli interessa il caso e se si tratta di criminali). Mentre Ned Trent, espulso dalla CIA grazie alla denuncia di Ray, lavorerà per Joe Leon, un potente boss mafioso.

Lo specialista: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Lo specialista, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sylvester Stallone: Ray Quick

Sharon Stone: May Munro

James Woods: Ned Trent

Rod Steiger: Joe Leon

Eric Roberts: Thomas Leon

Mario Ernesto Sánchez: Charlie

Sergio Doré Jr.: Strongarm

Chase Randolph: padre di May

Jeana Bell: madre di May

Brittany Paige Bouck: May da bambina

Streaming e tv

Dove vedere Lo specialista in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 24 luglio 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.