Lo Show dei Record, le anticipazioni del 25 agosto su Canale 5

Sesta puntata in replica de Lo Show dei Record, il programma condotto da Gerry Scotti e in onda questa sera, 25 agosto 2020, in prima serata su Canale 5. Nuovi concorrenti, provenienti da ogni parte del mondo e con uno speciale talento da mettere in mostra, sfidano i propri limiti per entrare nel Guinness World Records. La trasmissione è stata lanciata nel 2006 ed è stata dedicata ai primatisti più famosi e particolari di tutto il mondo. Quest’anno, alla guida vediamo – seppur in replica – sia Gerry Scotti che suo figlio Edoardo, mentre la direzione artistica è affidata a Roberto Cenci.

Il programma, però, non si limiterà a mostrare la prova. Ogni aspirante recordman verrà presentato da Gerry Scotti che racconterà la storia di fatica, tenacia e applicazione che c’è dietro ogni concorrente. Nell’arena de Lo Show dei Record è stato scritto anche Zydrunas e Thor, personaggi degni, grazie alle loro eccezionali doti fisiche, di essere protagonisti di un poema epico. Forza, velocità e divertimento con tanti concorrenti che proveranno a battere i record sotto lo sguardo attento dei giudici di gara. Record incredibili, sfide impossibili ed emozioni senza sosta nel programma che incorona le persone più forti e folli.

Ecco alcuni dei recordman di stasera, 25 agosto. In studio quattro grandi campioni di superbike: Fabrizio Pirovano, cinque volte campione italiano di Superbike, Lorenzo Alfonsi, Alessandro Gramigni, Paolo Casoli. Tenta di migliorare il suo stesso Guinness Leilani Franco, contorsionista da record dai mille nomi d’arte, da Lucky Franco a Bendy Girl. Tra i possibili record da battere anche quello di Zoe L’Amore, detta la Principessa del dolore, e le sue lamette da ingoiare.

Il ruolo di notaio che dovrà verificare il superamento effettivo di ogni nuovo record è affidato, come sempre, al Giudice Ufficiale Marco Frigatti, coadiuvato dal suo assistente Lorenzo Veltri. Appuntamento dunque questa sera, 25 agosto 2020, in prima serata dalle 21.20 su Canale 5 con la replica de Lo Show dei Record, il programma condotto da Gerry Scotti con suo figlio Edoardo nel ruolo di inviato in varie parti del mondo, come Stati Uniti e Cina.

Potrebbero interessarti Matrimonio alle Bahamas: trama, cast, trailer e streaming del film su Rete 4 Aida Yespica e Antonella Mosetti sono risultate positive al Covid dopo le vacanze in Sardegna Ballando con le Stelle, Samuel Peron positivo al Covid