Lo Show dei Record 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la settima puntata

Questa sera, domenica 13 aprile 2025, alle 21.20 su Canale 5 va in onda la settima puntata de Lo Show dei record 2025, il programma dei primati del Guinness World Records. Alla conduzione ritroviamo Gerry Scotti, che ci accompagnerà in nuovi incredibili record del mondo. D’altronde anche lui è nel guinness dei primati per essere risultato il presentatore con più puntate condotte al mondo del quiz “Chi vuol essere Milionario”. Ma dove vedere Lo Show dei Record 2025 in diretta tv e in streaming? Di seguito tutte le informazioni.

In tv

Il programma con Gerry Scotti andrà in onda questa sera, domenica 13 aprile 2025 alle ore 21,30 su Canale 5. Canale 5 è visibile al tasto 5 del digitale terrestre e 105 del decoder Sky.

Lo Show dei Record 2025 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e in streaming Lo Show dei Record 2025, ma quante puntate sono previste? Al momento non si sa di preciso. Lo scorso anno sono state 12, per l’edizione più lunga di sempre. In generale sono circa una decina. Appuntamento ogni mercoledì a partire dal 5 marzo 2025, alle ore 21.25 su Canale 5. Ecco la programmazione (potrebbe subire modifiche).