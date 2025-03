Lo show dei record 2025: le anticipazioni e i concorrenti della seconda puntata, 19 marzo

Questa sera, mercoledì 19 marzo 2025, va in onda la terza puntata de Lo show dei record 2025, il programma legato ai primati del Guinness World Record e giunto all’undicesima edizione. Alla conduzione troviamo Gerry Scotti. Appuntamento su Canale 5 ogni mercoledì sera dal 5 marzo 2025. Ma chi sono i concorrenti, gli ospiti e i giudici? Ecco tutte le anticipazioni.

Concorrenti, giudici, anticipazioni

Ogni settimana, personaggi di ogni età e provenienti da tutto il mondo sfideranno i propri limiti per conquistare un posto nel Guinness World Records 2025. Al centro della scena performance dalle tipologie differenti, ma sempre capaci di sorprendere ed emozionare il pubblico, in un un mix unico di prove eccezionali, ironia e divertimento. I recordmen non saranno presentati solo come talenti straordinari, ma Gerry Scotti racconterà anche le loro storie, poiché, spesso, dietro a un personaggio eccentrico o fuori dal comune si cela un percorso difficile e, in alcuni casi, un esempio di vita da seguire. Quest’anno il programma si spinge oltre i confini, con tutte le prove in esterna che si svolgeranno in Cina, tra scenari mozzafiato e imprese dal forte impatto spettacolare. A seguire sul campo questi primati ci sarà l’inviato Marco Frigatti, Ambassador del Guinness World records, e figura storica del programma.

Nella nuova edizione, i record acquatici tornano protagonisti nella piscina termale più profonda del pianeta, situata a Montegrotto. Il campione d’apnea Umberto Pellizzari sarà ancora presente per documentare le sfide, affiancato dal nuovo giudice Simone Barlaam, pluricampione paralimpico di nuoto, un vero e proprio recordman in ambito sportivo. Nel corso delle puntate, oltre a primati singoli, si assisterà a vere e proprie sfide, in cui due o più performer si affronteranno per raggiungere un nuovo impossibile traguardo. Immancabili, i mitici Strongmen e le Strongwomen che saranno protagonisti di alcuni momenti indimenticabili. Tra le prove dello show, torna l’Albero Della Cuccagna. Il tradizionale gioco popolare, conosciuto in tutta Italia, in cui 16 squadre, organizzate in un grande torneo, dovranno cercare di raggiungere la cima di un palo, nel minor tempo possibile. A convalidare e certificare il raggiungimento effettivo dei vari guinness saranno, come da tradizione, i giudici inviati dal quartier generale di Londra: Lorenzo Veltri e Sofia Greenacre.

Streaming e tv

Dove vedere Lo show dei record 2025 in diretta tv e in streaming? Il programma con Gerry Scotti andrà in onda stasera, mercoledì 19 marzo 2025, alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.