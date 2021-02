Live Non è la d’Urso 2021: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, 7 febbraio

Questa sera, 7 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda la diciannovesima puntata di Live Non è la d’Urso, la popolare trasmissione della domenica sera condotta da Barbara d’Urso. Ogni settimana, anche in questa nuova edizione, il talk della D’Urso mette al centro le storie e le vicende dei personaggi più discussi degli ultimi tempi, dal gossip alla cronaca. Non mancheranno poi gli ospiti e le grandi esclusive. L’elemento chiave del programma è l’interazione tra i personaggi in studio e il pubblico da casa. Grazie al Live sentiment, chi guarda Live può votare il proprio preferito, lasciando un “mi piace” o un “non mi piace”, tramite l’app di MediasetPlay. Ma cosa succederà stasera? Di seguito, vediamo le anticipazioni e gli ospiti della 19esima puntata di Live Non è la D’Urso, in onda oggi, domenica 7 febbraio 2021, dalle ore 21,20 su Canale 5.

Anticipazioni, gli ospiti di Barbara D’Urso

La puntata di Live di Barbara d’Urso sarà davvero ricca di ospiti. A cominciare da Walter Zenga che – dopo il confronto nella casa del Gf Vip col figlio Andrea – apparirà per la prima volta in tv insieme alla madre dei suoi ultimi due figli, Raluca Rebedea.

Ospiti Barbara D’Urso anche Jasmine Carrisi, figlia di Albano e di Loredana Lecciso, reduce dall’esperienza come giudice del talent The Voice of Italy.

Poi un’intervista al figlio di Diego Armando Maradona sull’audio choc sulla morte del Pibe de Oro.

E infine, potrebbe essere presente in studio anche Juliano Mello, fratello di Dayane, la prima finalista del Grande Fratello Vip 5. Nei giorni scorsi Juliano ha dato alla sorella la notizia della morte del fratello Lucas in un incidente stradale in Brasile.

Questo e tanto altro a Live Non è la D’Urso, che vi aspetta questa sera – domenica 7 febbraio 2021 – dalle ore 21,25 su Canale 5.

Potrebbero interessarti Mina Settembre, prossima puntata: la trama della sesta e ultima (finale di stagione) Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 7 febbraio 2021 Mina Settembre: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata