Live Non è la d’Urso, anticipazioni e ospiti della puntata di stasera

Questa sera, domenica 3 maggio 2020, va in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso, il programma condotto da Barbara d’Urso. Ogni settimana, il talk della D’Urso mette al centro le storie e le vicende dei personaggi più discussi degli ultimi tempi, dal gossip alla cronaca. Ampio spazio, inoltre, in questa fase all’emergenza Coronavirus.

L’elemento chiave del programma è l’interazione tra i personaggi in studio e il pubblico da casa. Grazie al Live sentiment, chi guarda Live può votare il proprio preferito, lasciando un “mi piace” o un “non mi piace”, tramite l’app di MediasetPlay. Ma cosa succederà stasera? Di seguito, vediamo le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Live Non è la D’Urso, in onda domenica 3 maggio 2020, dalle ore 21:20 su Canale 5.

Live Non è la d’Urso anticipazioni, gli ospiti di Barbara D’Urso Secondo le anticipazioni di Mediaset, pare che questa puntata di Live Non è la D’Urso tornerà a un anno fa, quando fece scalpore il finto matrimonio di Pamela Prati con Mark Caltagirone. Il noto Prati-Gate si concludeva l’anno scorso di questi tempi, smascherando la messa in scena della Prati: non esisteva alcun Mark Caltagirone e non c’era alcun matrimonio. Protagoniste dello scandalo, oltre alla Prati, c’erano anche Eliana Michelazzo (a sua volta coinvolta in un matrimonio fantasma) e Pamela Perricciolo, le sue due agenti. L’anno scorso, la Prati si lasciò intervistare da Silvia Toffanin e a Verissimo confessò la verità, accusando di essere stata manipolata e ingannata dalle sue due agenti. E pare che proprio Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo saranno ospiti di questa puntata di Live Non è la D’Urso, a distanza di un anno si tornerà a parlare del Prati-gate. Nei giorni precedenti, Pamela Prati ha pubblicato su Instagram un messaggio, dopo aver appreso la notizia della replica dell’intervista a Verissimo: la showgirl si è professata indignata nei confronti dei programmi di un certo spessore che riprendono una questione che è passata in mano alle sedi giudiziarie. Live Non è la D’Urso vi aspetta domenica 3 aprile 2020 alle ore 21:25 su Canale 5.

