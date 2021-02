Live Non è la d’Urso 2021: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, 28 febbraio

Questa sera, 28 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda la 24esima puntata di Live Non è la d’Urso, la popolare trasmissione della domenica sera condotta da Barbara d’Urso. Ogni settimana, anche in questa nuova edizione, il talk della D’Urso mette al centro le storie e le vicende dei personaggi più discussi degli ultimi tempi, dal gossip alla cronaca. Non mancheranno poi gli ospiti e le grandi esclusive. L’elemento chiave del programma è l’interazione tra i personaggi in studio e il pubblico da casa. Grazie al Live sentiment, chi guarda Live può votare il proprio preferito, lasciando un “mi piace” o un “non mi piace”, tramite l’app di MediasetPlay. Ma cosa succederà stasera? Di seguito, vediamo le anticipazioni e gli ospiti della 24esima puntata di Live Non è la D’Urso, in onda oggi, domenica 28 febbraio 2021, dalle ore 21,20 su Canale 5.

In studio torna Walter Zenga che racconterà dell’incontro con i figli Andrea e Nicolò. Dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip, Giulia Salemi affronta le cinque sfere della trasmissione e un suo ex ragazzo. La ragazza nella casa più spiata d’Italia ha incontrato l’amore. Inoltre, torna la macchina della verità dell’Alabama per parlare di presunti tradimenti di coppie famose. Secondo le anticipazioni di Live, ci sarà un incontro con i Cugini di Campagna che a distanza di tanti anni dalla rottura potrebbero riappacificarsi proprio nello studio domenicale di Barbara d’Urso. Infine potrebbe tornare anche Maria Teresa Ruta. L’ex gieffina, affronterà faccia a faccia per la prima volta il suo ex marito, il giornalista sportivo Amedeo Goria, papà di Guenda. C’è molta curiosità, tra le altre cose, dal momento che si tratta della prima puntata post-annuncio di Mediaset di chiudere anticipatamente la trasmissione. Cosa dirà a tal proposito la d’Urso? Questo e tanto altro a Live Non è la D’Urso, che vi aspetta questa sera – domenica 28 febbraio 2021 – dalle ore 21,25 su Canale 5.

