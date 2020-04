Live Non è la d’Urso, anticipazioni e ospiti della puntata di stasera

Questa sera, domenica 26 aprile 2020, va in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso, il programma condotto da Barbara d’Urso. Ogni settimana, il talk della D’Urso mette al centro le storie e le vicende dei personaggi più discussi degli ultimi tempi, dal gossip alla cronaca. Ampio spazio, inoltre, in questa fase all’emergenza Coronavirus.

L’elemento chiave del programma è l’interazione tra i personaggi in studio e il pubblico da casa. Grazie al Live sentiment, chi guarda Live può votare il proprio preferito, lasciando un “mi piace” o un “non mi piace”, tramite l’app di MediasetPlay. Ma cosa succederà stasera? Di seguito, vediamo le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Live Non è la D’Urso, in onda domenica 26 aprile 2020, dalle ore 21:20 su Canale 5.

Live Non è la d’Urso anticipazioni, gli ospiti di Barbara D’Urso Ampio spazio come sempre all’emergenza Coronavirus, a cui verrà dedicata tutta la prima parte della trasmissione. Previsti tantissimi collegamenti con esperti, autorità e giornalisti inviati nelle zone rosse del Paese. La scaletta della puntata di “Live Non è la D’Urso” in onda stasera alle 21,15 su Canale 5 prevede nella prima parte la padrona di casa Barbara D’Urso affrontare i temi dell’attualità legata al Coronavirus con esperti e ospiti che si collegheranno per confrontarsi sull’emergenza Covid 19 e sull’ormai imminente Fase 2, quella della ripartenza. Cosa si potrà fare dal 4 maggio? Come cambierà la nostra vita? Torneremo alla normalità o ci vorrà ancora tempo? Nella seconda metà del programma, invece, spazio ai temi più leggeri. Previste in studio due coppie molto attese: Valeria Marini con il fidanzato Gianluigi Martino e poi Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, una coppia nata nella casa del Grande Fratello. Appuntamento dunque questa sera, 26 aprile 2020, con Live Non è la D’Urso su Canale 5, dalle ore 21:20.

