Live Non è la d’Urso 2021: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, 21 febbraio

Questa sera, 21 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda la 23esima puntata di Live Non è la d’Urso, la popolare trasmissione della domenica sera condotta da Barbara d’Urso. Ogni settimana, anche in questa nuova edizione, il talk della D’Urso mette al centro le storie e le vicende dei personaggi più discussi degli ultimi tempi, dal gossip alla cronaca. Non mancheranno poi gli ospiti e le grandi esclusive. L’elemento chiave del programma è l’interazione tra i personaggi in studio e il pubblico da casa. Grazie al Live sentiment, chi guarda Live può votare il proprio preferito, lasciando un “mi piace” o un “non mi piace”, tramite l’app di MediasetPlay. Ma cosa succederà stasera? Di seguito, vediamo le anticipazioni e gli ospiti della 23esima puntata di Live Non è la D’Urso, in onda oggi, domenica 21 febbraio 2021, dalle ore 21,20 su Canale 5.

In studio ci sarà Maria Teresa Ruta con i suoi figli, i quali affronteranno le temibilissime cinque sfere. E poi torneranno a Live da Barbara d’Urso Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, i quali parleranno della loro bellissima storia d’amore nata ormai oltre 1 anno fa tra le quattro mura della casa del Grande Fratello Vip. Barbara parlerà poi di uno degli argomenti che più ha fatto discutere il pubblico del Grande Fratello Vip in questi giorni: le recenti dichiarazioni al veleno di Platinette su Tommaso Zorzi. In studio ci sarà ovviamente il popolare opinionista che dirà per la prima volta in Tv il motivo per cui non apprezza minimamente il concorrente del GF Vip. E poi Barbara d’Urso a Live dedicherà ampio spazio anche ai tradimenti clamorosi: “Storie e sviluppi choc…” Oltre questo ovviamente si parlerà anche di politica. E tra gli ospiti ci sarà il portavoce dell’ex Premier Giuseppe Conte, Rocco Casalino. Questo e tanto altro a Live Non è la D’Urso, che vi aspetta questa sera – domenica 21 febbraio 2021 – dalle ore 21,25 su Canale 5.

