Live Non è la d’Urso 2020: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, 20 dicembre

Quindicesima puntata di Live Non è la d’Urso 2020, la popolare trasmissione della domenica sera di Canale 5 condotta da Barbara d’Urso in prima serata dalle 21,20. Ogni settimana, anche in questa nuova edizione, il talk della D’Urso mette al centro le storie e le vicende dei personaggi più discussi degli ultimi tempi, dal gossip alla cronaca. Non mancheranno poi gli ospiti e le grandi esclusive. L’elemento chiave del programma è l’interazione tra i personaggi in studio e il pubblico da casa. Grazie al Live sentiment, chi guarda Live può votare il proprio preferito, lasciando un “mi piace” o un “non mi piace”, tramite l’app di MediasetPlay. Ma cosa succederà stasera? Di seguito, vediamo le anticipazioni e gli ospiti della quindicesima puntata di Live Non è la D’Urso 2020, in onda oggi, domenica 20 dicembre 2020, dalle ore 21,20 su Canale 5.

Anticipazioni, gli ospiti di Barbara D’Urso

Questa sera nella quindicesima puntata di Live Non è la D’Urso si parlerà della morte di Paolo Rossi, il campione del mondo del calcio che si è spento dopo aver lottato contro il tumore. In studio da Barbarella ci sarà la moglie, Federica Cappelletti, colei che ha annunciato al mondo la scomparsa del campione. Poi in studio si parlerà anche del caso Gessica Notaro con la madre dell’ex miss che è stata sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato. Si parlerà ancora una volta del caso Genovese e poi della scomparsa di Diego Armando Maradona, del Grande Fratello Vip: a rappresentare il programma ci sarà Selvaggia Roma, che si rincontrerà dopo tanti anni con il padre. In studio poi tornerà la discutissima coppia formata da Paolo Brosio e Marialaura De Vitis, fidanzata di 22 anni.

Questo e tanto altro a Live Non è la D’Urso, che vi aspetta questa sera – domenica 20 dicembre 2020 – dalle ore 21,25 su Canale 5.

Potrebbero interessarti The Voice Senior, chi sono i finalisti del talent di Rai 1 The Voice Senior streaming e diretta tv: dove vedere la finale Live Non è la d’Urso streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, 20 dicembre