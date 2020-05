Live Non è la d’Urso, anticipazioni e ospiti della puntata di stasera

Questa sera, domenica 17 maggio 2020, va in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso, il programma condotto da Barbara d’Urso. Ogni settimana, il talk della D’Urso mette al centro le storie e le vicende dei personaggi più discussi degli ultimi tempi, dal gossip alla cronaca. Ampio spazio, inoltre, in questa fase all’emergenza Coronavirus. L’elemento chiave del programma è l’interazione tra i personaggi in studio e il pubblico da casa. Grazie al Live sentiment, chi guarda Live può votare il proprio preferito, lasciando un “mi piace” o un “non mi piace”, tramite l’app di MediasetPlay. Ma cosa succederà stasera? Di seguito, vediamo le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Live Non è la D’Urso, in onda domenica 17 maggio 2020, dalle ore 21,20 su Canale 5.

Live Non è la d’Urso anticipazioni, gli ospiti di Barbara D’Urso Questa sera da Barbara D’Urso, secondo le anticipazioni che trapelano, continuerà ad affrontare l’argomento Coronavirus con le ultime novità della Fase 2 annunciate ieri dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Nella seconda parte, quella più leggera dedicata all’intrattenimento e allo spettacolo, si festeggeranno i 60 anni di Fiorello (festeggiati dallo showman nella giornata di ieri). Torneranno poi Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali, che la scorsa settimana non sono riusciti a replicare alle ultime accuse di Nina Moric. Live Non è la D’Urso vi aspetta stasera, domenica 17 maggio 2020, alle ore 21,25 su Canale 5. In tv e streaming Dove vedere Live Non è la D’Urso in tv e streaming? Lo show di Barbara D’Urso va in onda, come detto, su Canale 5 a partire dalle ore 21,25. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

