Live Non è la d’Urso 2021: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, 14 febbraio

Questa sera, 14 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda la ventesima puntata di Live Non è la d’Urso, la popolare trasmissione della domenica sera condotta da Barbara d’Urso. Ogni settimana, anche in questa nuova edizione, il talk della D’Urso mette al centro le storie e le vicende dei personaggi più discussi degli ultimi tempi, dal gossip alla cronaca. Non mancheranno poi gli ospiti e le grandi esclusive. L’elemento chiave del programma è l’interazione tra i personaggi in studio e il pubblico da casa. Grazie al Live sentiment, chi guarda Live può votare il proprio preferito, lasciando un “mi piace” o un “non mi piace”, tramite l’app di MediasetPlay. Ma cosa succederà stasera? Di seguito, vediamo le anticipazioni e gli ospiti della 20esima puntata di Live Non è la D’Urso, in onda oggi, domenica 14 febbraio 2021, dalle ore 21,20 su Canale 5.

La sera di San Valentino a Live non è la d’Urso parlerà d’amore. Ma non di quelli romantici, che fanno venire le farfalle nello stomaco. Ma di un vecchio flirt di più di 20 anni fa. L’idea è quella di parlare di una simpatia o presunta tale: quella tra il cantante Francesco Baccini e Maria Teresa Ruta. L’artista, tirato in ballo dalla ormai ex concorrente del Grande Fratello Vip (è stata eliminata durante la diretta di venerdì 12 febbraio 2021), ha smentito il racconto della Ruta durante un confronto avuto sulla passerella antistante il Loft di Cinecittà in cui Maria Teresa era reclusa da metà settembre e ha raccontato di due serate sole trascorse con lei.

Anticipazioni, gli ospiti di Barbara D’Urso

In studio da Barbara d’Urso ci saranno anche Alba Parietti e Rita Rusic: le tue donne dovranno affrontare le cinque temibilissime sfere. Rimanendo in tema amoroso, la conduttrice proporrà un servizio intitolato “tradimenti a San Valentino… Due casi clamorosi“. Chi saranno le coppie scoppiate decisamente in bilico? Lo scopriremo in puntata domenica in prima serata sai Canale 5. Tante le esclusive: si continuerà a parlare della nuova famiglia di Walter Zenga.

Questo e tanto altro a Live Non è la D’Urso, che vi aspetta questa sera – domenica 14 febbraio 2021 – dalle ore 21,25 su Canale 5.

