Questa sera, domenica 10 maggio 2020, va in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso, il programma condotto da Barbara d’Urso. Ogni settimana, il talk della D’Urso mette al centro le storie e le vicende dei personaggi più discussi degli ultimi tempi, dal gossip alla cronaca. Ampio spazio, inoltre, in questa fase all’emergenza Coronavirus.

L’elemento chiave del programma è l’interazione tra i personaggi in studio e il pubblico da casa. Grazie al Live sentiment, chi guarda Live può votare il proprio preferito, lasciando un “mi piace” o un “non mi piace”, tramite l’app di MediasetPlay. Ma cosa succederà stasera? Di seguito, vediamo le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Live Non è la D’Urso, in onda domenica 10 maggio 2020, dalle ore 21:20 su Canale 5.

Live Non è la d’Urso anticipazioni, gli ospiti di Barbara D’Urso

Questa sera da Barbara D’Urso andrà Marco Carta? Nelle ultime ore non si è fatto che parlare di questo fuori onda andato in onda a Striscia La Notizia riguardo la D’Urso e il cantante, tagliato fuori in extremis dalla precedente puntata del programma per mancanza di tempo e che invece la padrona di casa avrebbe giustificato come responsabilità di Marco Carta. Secondo il servizio mandato in onda da Striscia, Barbara avrebbe dato la colpa al volo cancellato del cantante, quando invece pare sia stata colpa della scaletta. Si sente a quel punto, dal fuorionda, che Marco Carta dice: “Secondo me sfuma, siamo all’una meno dieci. Manda questi cretini… Dice che è andata lunga? Sì vabbè mi dà il doppio. La serata l’ho passata qui… Deficiente”.

Ma Barbarella non se l’è presa più di tanto, anzi, ha colto lo spunto di Striscia La Notizia per lanciare un indizio sull’ospite della puntata di stasera: “Aereo o non aereo? E Marco Carta ci sarà a Non è la D’Urso?”. Live Non è la D’Urso vi aspetta domenica 10 aprile 2020 alle ore 21:25 su Canale 5.