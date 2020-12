Chi sono i Little Pieces Of Marmelade, finalisti di X Factor 2020

Questa sera, giovedì 10 dicembre 2020, va in onda la finale di X Factor: sono arrivati in quattro all’ultimo giro di boa e tra i finalisti ci sono anche i Little Pieces of Marmelade, che proporranno ai giudici “I am the warlus” dei Beatles, “Bullet with butterfly wings” degli Smashing Pumpkins e “Gimme All you love” degli Alabama Shakes. A comporre questo magnifico duo canterino sono Daniele e Francesco. Ma chi sono i Little Pieces of Marmelade? Scopriamolo insieme.

Il duo è composto come già detto da Daniele Ciuffreda (in arte DD) e Francesco Antinori, in arte Frankie, il primo ha 24 anni mentre il secondo 25. Sono due amici uniti dalla passione della musica, entrambi originari di Filottrano. Daniele insegna chitarra e suona la batteria, il piano elettrico e canta, mentre Francesco suona la chitarra, il synth ed è la seconda voce della band, nata nel 2015. L’esordio ad X Factor è arrivato con il brano inedito One Cup of Happiness, che ha portato a casa 4 sì della giuria.

Il primo EP autoprodotto dai Little Pieces of Marmelade è arrivato nel 2016, nel 2018 invece iniziano a scrivere il loro primo album che vede la luce soltanto nel 2020 e s’intitola self-titled. Che genere di musica suonano? Dalla pagina Facebook della band, si direbbe “porn rock, punk the blues e pshychedelic crossover”. Chi vuole seguirli su Instagram può trovarli qui.

