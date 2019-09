I Simpson avevano predetto il discorso di Greta Thunberg all’Onu? Il video

In questi giorni sta circolando in rete una teoria secondo la quale i Simpson avrebbero predetto il discorso di Greta Thunberg all’Onu. Il celebre cartone animato, creato da Matt Groening, avrebbe “profetizzato” la campagna di Greta Thunberg per sensibilizzare la società sui cambiamenti climatici. E a dimostrarlo sarebbe una scena con protagonista Lisa Simpson.

Nel video, Lisa Simpson spiega ai suoi compagni di classe cosa accadrà alla città di Springfield nell’arco di 50 anni se gli abitanti non inizieranno a preoccuparsi dei rischi legati ai cambiamenti climatici. La scena è tratta da “I Simpson – Il film”, il film d’animazione del 2007 diretto da David Silverman.

In questa scena, Lisa tocca certamente diversi punti legati ai cambiamenti climatici, come Greta Thunberg nel suo recente discorso davanti alle Nazioni Unite. Entrambe, inoltre, usano toni molto emotivi, e questa somiglianza è evidente mettendo a confronto i due filmati, come ha fatto il sito del giornale britannico The Independent.

Anche se oggi c’è una sensibilità più diffusa sui cambiamenti climatici, è innegabile, che già nel 2007 l’esistenza del riscaldamento globale. fosse già nota al mondo scientifico. Basti pensare che il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) è stato creato già nel 1988 proprio allo scopo di studiare questo fenomeno. Quindi la “profezia” dei Simpson, in realtà, è riconducibile alla capacità dei creatori dei Simpson di fare riferimento sempre a temi attuali e alla vicinanza dei temi affrontati da Lisa Simpson e Greta Thunberg nei loro rispettivi discorsi.

Ciononostante, alcuni utenti hanno scritto sui social che considerano Greta Thunberg la versione “reale” di Lisa Simpson. “Greta è Lisa Simpson e una volta che l’avete scoperto non potete ignorarlo”, ha scritto un utente su Twitter.

Non è la prima volta che il celebre cartone americano “predice” il futuro: basti pensare al riferimento contenuto in un vecchio episodio sull’elezione di Donald Trump alla Casa Bianca.

Una vera e propria bufala invece è quella che riguarda un meme in cui Lisa Simpson e Greta Thunberg avrebbero rivolto lo stesso sguardo di sfida al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Come verificato dal sito tedesco Mimikama, l’immagine con l’apparizione di Lisa Simpson vicino a Trump è stata ritoccata.

Potrebbero interessarti Domenica In, le anticipazioni e gli ospiti della puntata in onda il 29 settembre 2019 Ascolti tv sabato 28 settembre 2019: qual è stato il programma più visto di ieri Mirko Matteucci: ecco che fine ha fatto “Missouri 4” di Propaganda Live, la verità raccontata da Zoro

La vera storia dell’episodio dei Simpson in cui si prevede l’elezione di Trump

“Right Here, Right Now”: il discorso di Greta Thunberg al vertice Onu si trasforma nella canzone di Fatboy Slim | VIDEO