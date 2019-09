“Right here, right now”, il video virale del discorso di Greta Thunberg mixato nel brano di Fatboy Slim

Il video del discorso pronunciato da Greta Thunberg all’vertice Onu sul clima delle Nazioni Unite ha fatto il giro del web, così tanto che uno dei suoi passaggi finali è stato adattato alla musica di Fatboy Slim.

“Right here, right now”, è il brano musicale di Fatboy Slim che dà il ritmo al video musicale del discorso di Greta, diventato virale.

Nel filmato, condiviso su Twitter proprio dal celebre cantante statunitense, Greta pronuncia le ultime parole del suo appassionato discorso, che riprendono il ritornello della canzone: “Right here, right now”, dice Greta infuriata: “Is where we draw the line. The world is waking up, whether you like it or not, right here, right now”

“Qui e in questo momento è dove noi segniamo la linea: il mondo si sta svegliando e, che vi piaccia o no, il cambiamento sta arrivando”, ha detto la giovane attivista svedese alla fine del suo appassionato discorso al quartiere generale Onu.

E così, nella musica di Fatboy Slim, il suo appello ad agire per proteggere il pianeta ha fatto il giro dei social, proprio nel giorno in cui milioni di persone in tutto il mondo stanno marciando per sensibilizzare il prossimo sulla minacce poste dai cambiamenti climatici.

#GretaThurnberg mashed with @FatboySlim – Right Here, Right Now. pic.twitter.com/InbZLf3awU

— David Scott (@TheKiffness) September 24, 2019



