Lion – La strada verso casa: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 6 giugno 2021, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda Lion – La strada verso casa, film del 2016 diretto da Garth Davis. Basato sul libro di memorie La lunga strada per tornare a casa, il film racconta la storia vera di Saroo Brierley che è interpretato da Dev Patel. Del cast fanno parte anche Rooney Mara, David Wenham e Nicole Kidman. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Khandwa, India centrale, 1986: Saroo, cinque anni, secondogenito di una famiglia molto povera, che sopravvive con il suo fratello maggiore Guddu, raccogliendo metalli di scarto, chiede all’altro di poter lavorare di notte in una stazione nei pressi del loro villaggio natale. Saroo, stanco ed esausto, viene lasciato per qualche ora a dormire su una panchina, ma al risveglio non trova nessuno. Alla ricerca del fratello, il bambino sale erroneamente su un treno deserto che parte e non fa sosta, conducendolo a Calcutta, distante quasi 1 600 chilometri. Sperduto nella caotica metropoli, non parlando la locale lingua bengali, Saroo sopravvive in strada. Ospitato da gente di malaffare, riesce a fuggire, per poi essere notato da un impiegato che parla la sua lingua hindi, e che lo porta a un commissariato perché, attraverso la pubblicazione della sua foto sui giornali, qualcuno possa riconoscerlo. Saroo è uno delle migliaia di bambini abbandonati e non gli resta che la strada dell’orfanotrofio, dove gli ospiti vengono trattati assai rudemente…

Lion – La strada verso casa: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Lion – La strada verso casa, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sunny Pawar: Saroo Brierley bambino

Dev Patel: Saroo Brierley adulto

Nicole Kidman: Sue Brierley

Rooney Mara: Lucy

David Wenham: John Brierley

Sachin Joab: Bharat

Pallavi Sharda: Prama

Emilie Cocquerel: Annika

Arka Das: Sami

Abhishek Bharate: Guddu Khan

Divian Ladwa: Mantosh Brierley

Priyanka Bose: Kamla Munshi

Deepti Naval: Saroj Sood

Tannishtha Chatterjee: Noor

Rita Boy: Amita

Nawazuddin Siddiqui: Rawa

Streaming e tv

Dove vedere Lion – La strada verso casa in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 6 giugno 2021 – alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.