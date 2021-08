Lino Banfi, il Moige contro il “porca puttena” dello spot. Tim: “Nessuna censura”

Continua lo scontro tra Moige, il movimento italiano dei genitori, e Timvision per lo spot che vede protagonista Lino Banfi. Nella pubblicità il comico pugliese pronuncia il suo iconico “porca puttena” mentre cerca di far funzionare la sua antenna rotta, ma ai genitori questo non è andato giù: dopo le segnalazioni di alcune famiglie, il Moige si è attivato scrivendo direttamente all’Istituto di autodisciplina pubblicitaria e al Comitato Tv.

Ma la Tim smentisce qualsiasi ipotesi di censura, affermando che la programmazione degli spot resterà invariata, visto che non risulta nessun provvedimento da parte delle autorità competenti. “In merito allo spot di TimVision con protagonista Lino Banfi, TIM precisa che non risulta nessun provvedimento del Giurì dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria o del Comitato Media e Minori e che pertanto non vi è stata nessuna censura. La diffusione degli spot previsti a supporto dell’offerta calcio sta proseguendo secondo quanto pianificato lo scorso luglio”.

“In una tv già subissata da contenuti volgari e inadatti ai minori, non si sente davvero bisogno di un ulteriore dose di cattivo gusto e volgarità: e non è possibile derubricare un’esclamazione del genere trasformandola in un motto di spirito o in una forma ironica, giocando magari sul personaggio – amatissimo – di Oronzo Canà. ‘Le parole sono importanti’, diceva Nanni Moretti, e in questo caso le parole scelte per lo spot di TimVision appaiono chiarissime e assolutamente non fraintendibili”, ha spiegato il Movimento.

“Oggetto dell’intervento è stato lo spot Tim, non il suo protagonista, e oggetto della richiesta è stata non la cancellazione dai palinsesti e dal web della clip TimVision ma l’esclusione dal circuito dei minori, come doveroso in questi casi. Non si è trattato quindi di una richiesta di censura, come erroneamente riportato da alcuni osservatori, né di un qualsiasi attacco o denuncia personale a Lino Banfi, personaggio amatissimo da tutti gli italiani: si è trattato di una semplice richiesta/segnalazione di mostrare agli adulti uno spot adatto agli adulti”, ha aggiunto il Moige.

L’espressione di Lino Banfi “porca puttena” utilizzata per la prima volta dall’attore nel film cult “L’allenatore nel pallone” è tornata in auge dopo l’esultanza di Ciro Immobile e Lorenzo Insigne che, nel corso degli Europei 2020, avevano omaggiato l’attore ripetendo proprio quelle due parole dopo che Banfi aveva chiamato la nazionale durante gli allenamenti.